Χριστούγεννα από Νοέμβριο; Γιατί δεν πρέπει να τα κατακρίνουμε

Για μερικούς ανθρώπους το να σηματοδοτούν την περίοδο των Χριστουγέννων πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο, ήδη από τον Νοέμβριο, στολίζοντας το σπίτι ή ακούγοντας γιορτινά τραγούδια, έχει κατακριθεί έντονα.

Ωστόσο ειδικοί αντιπαραβάλουν μια σειρά από λόγους, που η πρόωρη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κριτικής.

Όπως αναφέρουν η πρόωρη εορταστική ατμόσφαιρα μπορεί για πολλούς ανθρώπους να αντισταθμίζει την χειμερινή κατάθλιψη ειδικά μετά την αλλαγή της ώρας και το περισσότερο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της μέρας ή όταν κάνει πολύ κρύο. Η συμπερίληψη της χριστουγεννιάτικης αισθητικής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ευτυχίας κάποιων ανθρώπων κατά τη μετάβαση από το φθινόπωρο στο χειμώνα.

Οι αμέσως αναγνωρίσιμες πρώτες νότες του ήρεμων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, όπως το «The Christmas Song» του Nat King Cole, είναι χαλαρωτικές ως υπόκρουση, και κάνουν την σκοτεινιά λίγο πιο ανεκτή.

Οι αναμνήσεις

Ένας άλλος λόγος τον οποίον επικαλούνται οι ειδικοί ψυχικής υγείας σχετικά με την πρόωρη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα είναι ο εξής:

Υπό αυτό το σκηνικό μπορεί κάποιος να απολαύσει τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, μιας εποχής που δεν τον/την απασχολούσαν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι μια πολύ αναγκαία εορταστική απόδραση.

Γιατί να περιμένω;

Η εποχική συναισθηματική διαταραχή δεν είναι ο μόνος λόγος για να αγκαλιάσουμε νωρίς την εορταστiκή περίοδο. Μερικοί άνθρωποι απλά δεν βλέπουν το νόημα να περιμένουν για πρακτικούς λόγους. Ο Δεκέμβριος μπορεί να περάσει γρήγορα λόγω της δουλειάς, των ταξιδιών και γενικά των υποχρεώσεων, και το να ξεκινήσουμε νωρίς με τις διακοσμήσεις μπορεί να κάνει την προσπάθεια που απαιτείται για να διαλέξουμε και να στήσουμε ένα δέντρο και άλλα εορταστικά στολίδια να φαίνεται ότι αξίζει τον κόπο.

Εν κατακλείδι το μόνο που θέλουν κάποιοι για τα Χριστούγεννα είναι να απολαύσουν το πνεύμα όπως το θέλουν, για όσο διάστημα θέλουν.