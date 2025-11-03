Η μουσική ως «ασπίδα» κατά της άνοιας – Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%

Το μυστικό για υγιή εγκέφαλο μετά τα 70 είναι η μουσική, σύμφωνα με νέα μελέτη

Newsbomb

Η μουσική ως «ασπίδα» κατά της άνοιας – Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%
UNSPLASH.
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι η ακρόαση μουσικής –ή το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου– συνδέεται με μείωση έως και 39% στις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας, αυτής της εξουθενωτικής πάθησης.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής λόγω των προόδων στην ιατρική και την τεχνολογία έχει οδηγήσει σε άνοδο της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η άνοια και η γνωστική εξασθένηση.

Η νέα μελέτη, που περιλάμβανε περισσότερα από 10.800 ηλικιωμένα άτομα, εξέτασε τα οφέλη της ακρόασης ή του παιξίματος μουσικής.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η συνεχής ακρόαση μουσικής –σε σύγκριση με τη συνθήκη να μην ακούει κανείς ποτέ, σπάνια ή περιστασιακά– συνδέθηκε με 39% μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου συνδέθηκε με 35% μείωση του κινδύνου άνοιας, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Geriatric Psychiatry.

Η συνεχής ακρόαση μουσικής οδήγησε, επίσης, σε 17% χαμηλότερη εμφάνιση γνωστικής εξασθένησης, καθώς και με υψηλότερες επιδόσεις στη συνολική γνωστική λειτουργία και στη «διαδικαστική μνήμη», η οποία χρησιμοποιείται κατά την ανάκληση καθημερινών γεγονότων.

Η τακτική ενασχόληση τόσο με την ακρόαση όσο και με το παίξιμο μουσικής συνδέθηκε με 33% μειωμένο κίνδυνο άνοιας και 22% μειωμένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η γήρανση του εγκεφάλου δεν βασίζεται μόνο στην ηλικία και τα γονίδια, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον και τις επιλογές τρόπου ζωής του καθενός», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Τζοάν Ράιαν του Πανεπιστημίου Monash στην Αυστραλία.

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία για την άνοια, η σημασία του εντοπισμού στρατηγικών που βοηθούν στην πρόληψη ή την καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου είναι κρίσιμη. Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις που βασίζονται στον τρόπο ζωής, όπως η ακρόαση και / ή το παίξιμο μουσικής, μπορούν να προάγουν τη γνωστική υγεία», προσέθεσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:21ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: «Αφηνιασμένος» Ντόντσιτς οδηγεί τους Λέικερς - Πρώτη ήττα για Σπερς και Μπουλς

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ vs Ανώτατο Δικαστήριο: Tι θα συμβεί αν ακυρωθούν οι δασμοί του - Το σενάριο που φοβάται ο Λευκός Οίκος

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους από σήμερα - Τι αλλάζει

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

09:03WHAT THE FACT

Ελαιόλαδο: Οι λεπτομέρειες στις ετικέτες που αποκαλύπτουν τις νοθείες - Η οδηγία της ΕΕ

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νίκου Μπιτσάκη που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα – Έγραψε τραγούδι για τον γιο του

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες από σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα δικαστήρια – Μία προσαγωγή

08:32WHAT THE FACT

Η μουσική ως «ασπίδα» κατά της άνοιας – Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%

08:28ΕΛΛΑΔΑ

«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εργαζόμενος ήρωας «έσωσε ζωές» κατά την επίθεση στο τρένο - Κρίσιμη η κατάστασή του

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρική επαναφορά για το μικρότερο επαγγελματικό της Daihatsu

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

08:28ΕΛΛΑΔΑ

«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα που η ίδια διέψευσε

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα δικαστήρια – Μία προσαγωγή

06:28LIFESTYLE

Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινοί εγκληματίες και ντόπιοι οι δράστες - Ζευγάρι με παιδιά δύο από τα μέλη της σπείρας

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νίκου Μπιτσάκη που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα – Έγραψε τραγούδι για τον γιο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ