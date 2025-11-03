Η μουσική ως «ασπίδα» κατά της άνοιας – Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%

Ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι η ακρόαση μουσικής –ή το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου– συνδέεται με μείωση έως και 39% στις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας, αυτής της εξουθενωτικής πάθησης.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής λόγω των προόδων στην ιατρική και την τεχνολογία έχει οδηγήσει σε άνοδο της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η άνοια και η γνωστική εξασθένηση.

Η νέα μελέτη, που περιλάμβανε περισσότερα από 10.800 ηλικιωμένα άτομα, εξέτασε τα οφέλη της ακρόασης ή του παιξίματος μουσικής.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η συνεχής ακρόαση μουσικής –σε σύγκριση με τη συνθήκη να μην ακούει κανείς ποτέ, σπάνια ή περιστασιακά– συνδέθηκε με 39% μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου συνδέθηκε με 35% μείωση του κινδύνου άνοιας, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Geriatric Psychiatry.

Η συνεχής ακρόαση μουσικής οδήγησε, επίσης, σε 17% χαμηλότερη εμφάνιση γνωστικής εξασθένησης, καθώς και με υψηλότερες επιδόσεις στη συνολική γνωστική λειτουργία και στη «διαδικαστική μνήμη», η οποία χρησιμοποιείται κατά την ανάκληση καθημερινών γεγονότων.

Η τακτική ενασχόληση τόσο με την ακρόαση όσο και με το παίξιμο μουσικής συνδέθηκε με 33% μειωμένο κίνδυνο άνοιας και 22% μειωμένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η γήρανση του εγκεφάλου δεν βασίζεται μόνο στην ηλικία και τα γονίδια, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον και τις επιλογές τρόπου ζωής του καθενός», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Τζοάν Ράιαν του Πανεπιστημίου Monash στην Αυστραλία.

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία για την άνοια, η σημασία του εντοπισμού στρατηγικών που βοηθούν στην πρόληψη ή την καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου είναι κρίσιμη. Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις που βασίζονται στον τρόπο ζωής, όπως η ακρόαση και / ή το παίξιμο μουσικής, μπορούν να προάγουν τη γνωστική υγεία», προσέθεσε.