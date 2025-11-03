Η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes
Μήνας αμερικανικής κυριαρχίας στο χρήμα – μόνο ένας Γάλλος στη δεκάδα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε έναν κόσμο όπου η ανέχεια και η αέναη προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας του πλανήτη προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με αξιοπρέπεια, υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν τα… μηδενικά στους λογαριασμούς τους να αυξάνονται κάθε που ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05 ∙ WHAT THE FACT
Μηχανικός αποκαλύπτει: Το χρώμα του αυτοκινήτου σου αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου
11:20 ∙ WHAT THE FACT
Η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes
09:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι
12:05 ∙ WHAT THE FACT