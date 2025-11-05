Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου.
- 1828 - Εκστρατεία του Μοριά: Αποχωρούν από την Πελοπόννησο οι τελευταίες οθωμανικές δυνάμεις.
- 1828 – Οι Οθωμανοί παραδίδουν τη Λιβαδειά στους Έλληνες.
- 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γαλλία και η Βρετανική Αυτοκρατορία κηρύσσουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
- 1961 – Θεομηνία στην Αθήνα. Τριάντα ένας νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και 3.790 άστεγοι στους συνοικισμούς της περιφέρειας, από τις καταρρακτώδεις βροχές.
- 1968 - Ο Ρίτσαρντ Νίξον είναι ο νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, με μικρή διαφορά από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Χιούμπερτ Χάμφρεϊ. Αντιπρόεδρός του ο Σπύρο Άγκνιου από τους Γαργαλιάνους.
- 1989 – Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Νικήτρια αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία αλλά δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και ορίζονται νέες εκλογές για την 8η Απριλίου 1990. Συγκεκριμένα, η ΝΔ έλαβε 46,1% και 148 έδρες έναντι 40,6% για το ΠΑΣΟΚ και 128 έδρες, 10,9% και 21 έδρες για το Συνασπισμό και 0,58% (1 έδρα) για το Κόμμα των Οικολόγων Εναλλακτικών (Λοιπά 0,7% και 2 έδρες).
- 2006 – Το Ανώτατο Ιρακινό Δικαστήριο καταδίκασε τον Σαντάμ Χουσεΐν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, κρίνοντάς τον –μαζί με συνεργάτες του– ένοχο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με τη σφαγή 148 Σιιτών το 1982 στο χωριό Ντουτζάιλ.
