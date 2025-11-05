Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
AP Photo/POOL EPA
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου.

  • 1828 - Εκστρατεία του Μοριά: Αποχωρούν από την Πελοπόννησο οι τελευταίες οθωμανικές δυνάμεις.
  • 1828 – Οι Οθωμανοί παραδίδουν τη Λιβαδειά στους Έλληνες.
  • 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γαλλία και η Βρετανική Αυτοκρατορία κηρύσσουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  • 1961 – Θεομηνία στην Αθήνα. Τριάντα ένας νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και 3.790 άστεγοι στους συνοικισμούς της περιφέρειας, από τις καταρρακτώδεις βροχές.
  • 1968 - Ο Ρίτσαρντ Νίξον είναι ο νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, με μικρή διαφορά από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Χιούμπερτ Χάμφρεϊ. Αντιπρόεδρός του ο Σπύρο Άγκνιου από τους Γαργαλιάνους.
  • 1989 – Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Νικήτρια αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία αλλά δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και ορίζονται νέες εκλογές για την 8η Απριλίου 1990. Συγκεκριμένα, η ΝΔ έλαβε 46,1% και 148 έδρες έναντι 40,6% για το ΠΑΣΟΚ και 128 έδρες, 10,9% και 21 έδρες για το Συνασπισμό και 0,58% (1 έδρα) για το Κόμμα των Οικολόγων Εναλλακτικών (Λοιπά 0,7% και 2 έδρες).
  • 2006 – Το Ανώτατο Ιρακινό Δικαστήριο καταδίκασε τον Σαντάμ Χουσεΐν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, κρίνοντάς τον –μαζί με συνεργάτες του– ένοχο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με τη σφαγή 148 Σιιτών το 1982 στο χωριό Ντουτζάιλ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και πότε θα σταματήσουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή στη Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Μελίσσα: 43 νεκροί στην Αϊτή – Τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας – Συνελήφθησαν 28 άτομα

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ – Συγκλονιστικές εικόνες

03:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Τζόκοβιτς για την εμπειρία του στο Telekom Center Athens: «Πραγματικά εντυπωσιακό» (βίντεο)

02:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Καμπανάκι» στους επενδυτές για τις μετοχές-φούσκες

02:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα – Πληροφορίες για 10 νεκρούς

01:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Ο Τζόκοβιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στα ATP Finals

01:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Συντριβή αεροσκάφους της UPS κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν επαινεί την υπεροχή των νέων πυρηνοκίνητων συστημάτων

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν, έκανε το «4 στα 4» - Η Λίβερπουλ «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης!

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή στη Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ – Συγκλονιστικές εικόνες

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν, έκανε το «4 στα 4» - Η Λίβερπουλ «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης!

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1 (τελικό): Έχασε τη νίκη στο 93ο λεπτό!

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και πότε θα σταματήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ