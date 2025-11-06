Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις που κυριαρχούν στο Tik Tok
Μέσα από τα videos τους στο Tik Tok ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία τους.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λέξεις όπως το «σαβιλό» και το «τσαβό» αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού και... αναζήτησης στο Google.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Μνήμη ζωντανεύει ξανά – Το «Cats» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
17:00 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
16:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα
16:48 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»
16:40 ∙ WHAT THE FACT
Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις που κυριαρχούν στο Tik Tok
16:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027
13:13 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται
15:24 ∙ LIFESTYLE