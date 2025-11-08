Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

Η Ροζάνα Χάνες από το Μπράιτον ισχυρίζεται πως έχει έρθει από άλλο... πλανήτη!

Δημήτρης Δρίζος

Μια γυναίκα υποστηρίζει πως συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλά εξωγήινη που προέρχεται από έναν πλανήτη 400 έτη φωτός μακριά — και λέει ότι έχει τις «αποδείξεις» για αυτό.

Όταν πρόκειται για την απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινων, οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτούν προς τον ουρανό, ψάχνοντας για UFO, ιπτάμενους δίσκους ή ακόμη και παραπλανητικούς κομήτες. Ωστόσο, μια γυναίκα πιστεύει ότι η απόδειξη της εξωγήινης ζωής βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην ίδια.

Η Ροζάνα Χάνες, που ζει στο Μπράιτον, υποστηρίζει ότι έχει αποδείξεις πως οι εξωγήινοι υπάρχουν, αφού η ίδια είναι μια επισκέπτρια από το διάστημα που ζει στη Γη με ανθρώπινη μορφή.

Και η αποστολή της; Να βοηθήσει τους ανθρώπους.

Μιλώντας στη The Sun, η Χάνες εξήγησε ότι από μικρή είχε συχνά παράξενα και ζωντανά όνειρα, ανάμεσά τους και μια προαίσθηση ότι ο θείος της είχε πεθάνει.

1762581864325-347554748-clipboard11-08-202501.jpg

«Είχα ζωντανά όνειρα όπου πετούσα ψηλά πάνω από κτίρια, ανοιχτές εκτάσεις και τη θάλασσα. Ήταν τόσο αληθινά που ένιωθα πως τα ζούσα», εξήγησε.

«Τα όνειρα δεν με φόβιζαν· αντίθετα, μου άρεσαν. Όμως, όταν τα έλεγα στους φίλους μου, έδειχναν μπερδεμένοι».

Ωστόσο, δεν ήταν μέχρι που γνώρισε μια πνευματική δασκάλα στην εφηβεία της και δοκίμασε μια μορφή θεραπείας που ονομάζεται «rebirthing» – η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές αναπνοής για να προσομοιώσει τη γέννηση – που άρχισε να συνδέει τα εξωγήινα σημάδια.

Θυμούμενη εκείνη τη στιγμή, είπε: «Ένα βράδυ, όταν ήμουν 14, πήγα στο πνευματικό της κέντρο μετά το σχολείο. Έκλεισα τα μάτια μου και την άφησα να με καθοδηγήσει σε μια κατάσταση αναπνοής “rebirthing”, ώσπου σταδιακά άρχισα να έχω πρόσβαση στις αναμνήσεις της γέννησής μου.

Προς έκπληξή μου, ένιωσα μια ξαφνική διαύγεια ότι είχα σταλεί εδώ από έναν άλλο πλανήτη».

Εκεί άρχισε να συνειδητοποιεί ότι τα όνειρά της πιθανόν να ήταν αστρικές προβολές και ότι οι εικόνες με διαστημόπλοια και άτριχους ανθρωπόμορφους ήταν αναμνήσεις.

Αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι κάτι που ονομάζεται starseed – δηλαδή μια εξωγήινη ψυχή που ζει μέσα σε ανθρώπινο σώμα και έχει σταλεί στη Γη για να καθοδηγήσει άλλους εξωγήινους.

Όσο για τον κόσμο από όπου προέρχεται, η Χάνες λέει ότι ανήκει σε ένα είδος που ζει στο άστρο των Πλειάδων, 440 έτη φωτός από τη Γη, και είναι πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο από τους ανθρώπους.

Προσθέτει ότι αυτοί οι καλοσυνάτοι ταξιδιώτες του διαστήματος είναι ειρηνικοί και γεμάτοι αγάπη – κάτι πολύ διαφορετικό από τις συνηθισμένες απεικονίσεις των επιθετικών εξωγήινων.

«Οι αναμνήσεις μου είχαν διαγραφεί πριν ταξιδέψω στη Γη για να μπορέσω να προσαρμοστώ», είπε, «αλλά ήξερα τι έπρεπε να κάνω εδώ – να ξεπεράσω τις δικές μου προκλήσεις και να διδάξω τους άλλους μέσα από το παράδειγμά μου».

Αυτό, όπως φαίνεται, το κάνει μέσω της επιχείρησής της που σχετίζεται με τη γιόγκα και την «αποτοξίνωση συναισθημάτων».

«Η δουλειά μου είναι να βοηθώ τους άλλους να έρθουν σε επαφή με το ανώτερο εγώ τους και να εκπληρώσουν τον σκοπό της ψυχής τους», συνέχισε. «Όταν τα συναισθήματα και το μυαλό των πελατών μου δημιουργούν εμπόδια, τους βοηθώ να εντοπίσουν και να απελευθερώσουν τα εγκλωβισμένα συναισθήματα και τις περιοριστικές πεποιθήσεις που προκαλούν προβλήματα στη ζωή τους».

