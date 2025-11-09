Υπάλληλος ξενοδοχείου μούλιαζε τα βρώμικα σεντόνια στο τζακούζι

Τη δική του οπτική για να καθαρίσει τα σεντόνια φαίνεται πως έχει ένα ξενοδοχείο, υπάλληλος του οποίου συνελήφθη να τα πετάει σε ένα τζακούζι, πυροδοτώντας υγειονομική έρευνα.

Τρομοκρατημένοι επισκέπτες σε ένα Expressway Suites στο Φάργκο απαθανάτισαν τον εργάτη να πετάει τα σεντόνια στο νερό και να τα ανακατεύει με μια σκούπα, καθώς κάθονταν δίπλα στην πισίνα κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης διαμονής τους.

«Στην αρχή, νόμιζα ότι ίσως το τζακούζι ήταν χαλασμένο, ότι η αποχέτευση ήταν σπασμένη, ότι προσπαθούσαν να απορροφήσουν το νερό, αλλά μετά άρχισε να προσθέτει περισσότερο νερό και σκέφτηκα, τι συμβαίνει;» είπε ο ένας από τους πελάτες, Άλεξ Κένμιλ στο KVLY.«Αυτό είναι αηδιαστικό. Αστειεύεσαι; Κοιμόμαστε σε αυτά τα σεντόνια; Αηδίασα πραγματικά», είπε ο Κένμιλ.

North Dakota hotel worker caught soaking stained bed sheets in hot tub in front of guests: ‘Disgusting’ https://t.co/iK9o49uuyl pic.twitter.com/QCp7uW3gFl — New York Post (@nypost) November 9, 2025

Το ξενοδοχείο ισχυρίστηκε ότι τα σεντόνια που τοποθετούνται στα κρεβάτια των επισκεπτών πλένονται με τον παραδοσιακό τρόπο, αποκαλύπτοντας ότι το τζακούζι χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση λεκέδων από τα λινά.

Η διεύθυνση του καταλύματος I-94 δήλωσε ότι καταφεύγουν στη μη παραδοσιακή μέθοδο μόνο ως έσχατη προσπάθεια να καθαρίσουν τα κλινοσκεπάσματα και ότι οι υπάλληλοι υποτίθεται ότι το κάνουν μόνο όταν η πισίνα είναι κλειστή.

Οι ανώτεροι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ισχυρίστηκαν παράλογα ότι τοποθετούσαν τα σεντόνια στο τζακούζι μόνο μετά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, λέγοντας ότι ο ένας εργαζόμενος είχε δεχτεί επίπληξη επειδή το έκανε μπροστά στους επισκέπτες.

Το ξενοδοχείο ενημέρωσε τους επισκέπτες ότι επικοινωνεί με τους υγειονομικούς υπαλλήλους της πόλης για να επιβεβαιώσει εάν η πρακτική είναι ασφαλής.

Παρά το γεγονός ότι είναι σε μεγάλο βαθμό χλωριωμένες, οι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι οι σάουνες είναι γεμάτες με υψηλό ποσοστό σωματικών υγρών που μπορούν να αποτελέσουν εστία ανάπτυξης βακτηρίων.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων διαπίστωσαν ότι τα υδρομασάζ αποτελούν σημαντική πηγή ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών παθήσεων, της νόσου των λεγεωνάριων και του «εξανθήματος από το υδρομασάζ», ειδικά εάν υπάρχει κακή συντήρηση της μπανιέρας.