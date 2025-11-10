Αβοκάντο: Πώς θα το διατηρήσετε φρέσκο είτε κομμένο είτε ολόκληρο

Τα αβοκάντο είναι διάσημα για το πόσο γρήγορα χαλάνε, γι’ αυτό και η ώρα συγκομιδής τους είναι κρίσιμη. Ακόμα και όταν πετύχετε την τέλεια ωρίμανση, το πραγματικό challenge είναι να τα κρατήσετε φρέσκα όσο γίνεται περισσότερο.

Μόλις κόψετε ένα αβοκάντο, ο χρόνος αρχίζει να μετράει. Αφήστε το εκτεθειμένο για πολύ καιρό και θα μαυρίσει, από έντονο πράσινο σε μη ελκυστικό καφέ. Παρόλο που ένα μαυρισμένο αβοκάντο μπορεί τεχνικά να καταναλωθεί, δεν είναι ιδανικό για γκουακαμόλε ή για τηγανητό αβοκάντο σε ψωμί τοστ.

Η Amy Cross, ειδικός στη συντήρηση τροφίμων και συγγραφέας του blog «The Cross Legacy», μοιράστηκε δύο έξυπνα κόλπα για τη σωστή αποθήκευση αβοκάντο.

Για κομμένα αβοκάντο: Κρατήστε τα μισά αβοκάντο με ένα μεταλλικό καπάκι και θα παραμείνουν φρέσκα περίπου μία εβδομάδα μετά το κόψιμο.

Για ολόκληρα αβοκάντο: Αντί να τα αφήνετε στον πάγκο, τοποθετήστε τα μαζί με ένα λεμόνι στο συρτάρι φρούτων του ψυγείου (crisper drawer). Έτσι, μπορούν να μείνουν φρέσκα έως και 28 ημέρες από την ημέρα αγοράς τους.

Τα συρτάρια φρούτων έχουν υψηλότερη υγρασία από το υπόλοιπο ψυγείο, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας των φρούτων και λαχανικών.

Γιατί με λεμόνι;

Το αιθυλένιο που εκπέμπουν τα εσπεριδοειδή φαίνεται πως καθυστερεί ελαφρώς τη σήψη, κρατώντας τα αβοκάντο φρέσκα για περισσότερες μέρες.

Θέλετε να επιταχύνετε την ωρίμανση ενός αβοκάντο;

Τοποθετήστε το μαζί με φρούτα ή λαχανικά που εκπέμπουν αιθυλένιο, όπως μήλα ή μπανάνες, μέσα σε ένα καφέ σακουλάκι. Το αβοκάντο θα ωριμάσει πιο γρήγορα, έτοιμο για το αγαπημένο σας τοστ.

