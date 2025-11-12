Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Νοεμβρίου

Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Η Αντιγόνη Βαλάκου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Νοεμβρίου.

  • 1912 - Ανακαλύπτονται τα παγωμένα σώματα του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ και των ανδρών του στην Τράπεζα Πάγου Ρος στην Ανταρκτική.
  • 1979 - Πεθαίνει ο ηθοποιός, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός μεγάλων επιτυχιών, Πυθαγόρας Παπασταματίου.
  • 1980 - Το διαστημικό σκάφος της NASA, Voyager 1 κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Κρόνο και παίρνει τις πρώτες εικόνες των δακτυλίων του.
  • 1996 - Ένα Boeing 747 της Saudia κι ένα εμπορευματικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76 συγκρούονται στον αέρα στην Ινδία, σκοτώνοντας 349 άτομα. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα εναέρια σύγκρουση μέχρι σήμερα.
  • 1997 - Ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, "κατ' άρθρο", το νομοσχέδιο για το Σχέδιο Καποδίστριας.
  • 1999 - Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ κλονίζει το Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία. Τουλάχιστον 845 άνθρωποι σκοτώνονται και 4.948 τραυματίζονται.
  • 2001 - Αεροσκάφος Airbus A300, που εκτελεί την πτήση 587 της American Airlines προς τη Δομινικανή Δημοκρατία, συντρίβεται στη Νέα Υόρκη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι, σκοτώνοντας τους 260 επιβαίνοντες και άλλους πέντε στο έδαφος.
  • 2001 - Πόλεμος στο Αφγανιστάν: Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν εγκαταλείπουν την Καμπούλ.
  • 2013 - Πεθαίνει η κορυφαία ηθοποιός της δραματικής σκηνής του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου, Αντιγόνη Βαλάκου.

