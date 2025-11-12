14 ημέρες με σπόρους Chia: Γιατρός του Χάρβαρντ εξηγεί πώς και γιατί να τους τρώτε

Οι σπόροι chia είναι γνωστοί για την υψηλή διατροφική τους αξία και την ευελιξία τους στη μαγειρική, με όλο και περισσότερους να το εντάσσουν στη καθημερινή διατροφή τους.

Είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά και διάφορες βιταμίνες και μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και σίδηρο. Μπορούν να καταναλωθούν με διαφόρους τρόπους.

Και η τακτική κατανάλωση σπόρων chia λέγεται ότι βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, στην υγεία της καρδιάς, στη δύναμη των οστών και στην αποκατάσταση των μυών.

Ο Δρ Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος εκπαιδευμένος στα πανεπιστήμια AIIMS, Harvard και Stanford σε ανάρτησή του στο Instagram μίλησε για το τι συμβαίνει όταν τρώτε σπόρους chia για 14 ημέρες. Και εξήγησε επίσης τον σωστό τρόπο κατανάλωσης σπόρων chia.

Οι σπόροι chia είναι από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ιδιαίτερα του άλφα-λινολενικού οξέος (ALA), το οποίο παίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της καρδιάς, του εγκεφάλου και της συνολικής κυτταρικής υγείας. Βοηθούν επίσης στη μείωση της φλεγμονής, στη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης και στην υποστήριξη της λειτουργίας του εγκεφάλου και της σταθερότητας της διάθεσης. Εκτός από αυτό, η καθημερινή κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης των μαλλιών και του δέρματος.

Μόλις 2 κουταλιές της σούπας σπόρους chia περιέχουν περίπου 10 γραμμάρια φυτικών ινών, που είναι σχεδόν το 30-40% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Αυτή η ίνα υποστηρίζει την υγεία του εντέρου σας τροφοδοτώντας καλά βακτήριά του.

Επειδή έχουν την ικανότητα να απορροφήσουν έως και 12 φορές το βάρος τους σε νερό σχηματίζοντας ένα τζελ που επιβραδύνει την πέψη, βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μπορεί να σταθεροποιήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Στην ανάρτησή του, ο γιατρός αναφέρει πως η τακτική κατανάλωση chia μπορεί να βελτιώσει τη χοληστερόλη και να υποστηρίξει επίσης την υγεία της καρδιάς. Οι σπόροι Chia είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα με ευνοϊκή αναλογία ωμέγα-3 προς ωμέγα-6, η οποία έχει συνδεθεί με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πώς να καταναλώσετε σπόρους chia

Προτείνει να μουλιάσετε τους σπόρους chia σε νερό, γάλα ή γιαούρτι. Προσθέτει επίσης ότι το μούλιασμα σε γιαούρτι για τουλάχιστον 15 λεπτά είναι η καλύτερη επιλογή, ιδανικά όλη τη νύχτα. Αυτό διευκολύνει την πέψη τους και μειώνει τον κίνδυνο πνιγμού.

Αν βάλετε σπόρους chia σε σκέτο νερό παίρνετε κυρίως φυτικές ίνες και ενυδάτωση. Αλλά, όταν συνδυάζετε τους σπόρους chia με γιαούρτι, γίνονται μια δύναμη για την υγεία του εντέρου. Οι φυτικές ίνες στο chia τροφοδοτούν τα βακτήρια του εντέρου σας και το γιαούρτι προσθέτει προβιοτικά. Τα ίδια τα καλά βακτήρια μαζί, δηλαδή τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά που οδηγούν σε περισσότερα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας όπως το βουτυρικό, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν την επένδυση του εντέρου σας.

Το γιαούρτι σας δίνει επίσης πρωτεΐνες και υγιή λίπη. Λέγεται σε έρευνα ότι οι άνθρωποι που τρώνε περισσότερο γιαούρτι τείνουν να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου και με τις επιπλέον φυτικές ίνες από το chia, δίνετε στο παχύ έντερο σας ακόμη μεγαλύτερη προστασία, εξηγεί ο Δρ Saurabh.

Αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζει επίσης πιο ομαλή πέψη, μειώνει το φούσκωμα και σας κρατά χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθιστώντας τον ιδανική επιλογή για πρωινό ή σνακ κατά τη διάρκεια του γεύματος που τροφοδοτεί τόσο το σώμα όσο και το μικροβίωμα.