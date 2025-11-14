Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Νοεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Νοεμβρίου.
- 1359 - Εκοιμήθη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
- 1821 - Ολοκαύτωμα της Κασσάνδρας: Οι Οθωμανοί καταπνίγουν την επανάσταση στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.
- 1863 - Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, η Αγγλία παραχωρεί τα Επτάνησα στην Ελλάδα.
- 1896 - Ισχυρή καταιγίδα σε Αθήνα και Πειραιά με τραγικό απολογισμό 61 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές (Πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου).
- 1912 - Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄
- 1973 - Αρχίζει η εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα
- 1990 - Έπειτα από 28 ημέρες, λαμβάνει τέλος η μεγαλύτερη εξέγερση κρατουμένων στα ελληνικά χρονικά στις φυλακές Κορυδαλλού (19 κρατούμενοι καταφέρνουν να αποδράσουν).
- 2001 - Δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα Καμπούλ στο Αφγανιστάν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου
03:18 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Οκτώβριο
02:54 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «Νηρηίς - 25»
12:43 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών
06:37 ∙ WHAT THE FACT
Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS
06:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ