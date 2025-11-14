Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Νοεμβρίου

Σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Νοεμβρίου.

  • 1359 - Εκοιμήθη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
  • 1821 - Ολοκαύτωμα της Κασσάνδρας: Οι Οθωμανοί καταπνίγουν την επανάσταση στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.
  • 1863 - Με τη Συνθήκη του Λονδίνου, η Αγγλία παραχωρεί τα Επτάνησα στην Ελλάδα.
  • 1896 - Ισχυρή καταιγίδα σε Αθήνα και Πειραιά με τραγικό απολογισμό 61 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές (Πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου).
  • 1912 - Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄
  • 1973 - Αρχίζει η εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα
  • 1990 - Έπειτα από 28 ημέρες, λαμβάνει τέλος η μεγαλύτερη εξέγερση κρατουμένων στα ελληνικά χρονικά στις φυλακές Κορυδαλλού (19 κρατούμενοι καταφέρνουν να αποδράσουν).
  • 2001 - Δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

