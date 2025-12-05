Νέα έρευνα: Οι γυναίκες χρειάζονται 47 λεπτά προσοχής από τον σύντροφό τους για να είναι χαρούμενες

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αισθάνονται πιο ικανοποιημένες στις σχέσεις τους όταν λαμβάνουν μόλις 47 λεπτά αδιάσπαστης προσοχής από τον σύντροφό τους κάθε μέρα.

Αυτό δεν σημαίνει να κοιτάζουν μαζί τα κινητά τους, αλλά να αφιερώνουν πραγματικό, αληθινό χρόνο ο ένας με τον άλλον: να έχουν ουσιαστικές συζητήσεις, να κάνουν δραστηριότητες μαζί ή να δείχνουν την αγάπη τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτές οι μικρές καθημερινές προσπάθειες συμβάλλουν σημαντικά στην καλλιέργεια της συναισθηματικής σύνδεσης και της ικανοποίησης από μια σχέση.

https://www.instagram.com/p/DRcb3lKjQLZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ποιότητα αυτών των λεπτών. Ακόμη και σύντομες αλλά προσεκτικές αλληλεπιδράσεις — όπως το να μαγειρεύουν μαζί ένα γεύμα, να βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους ή να κάνουν μια συζήτηση — μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμπιστοσύνη, την οικειότητα και τη μακροπρόθεσμη ευτυχία.

Σε μια εποχή όπου οι αντιπερισπασμοί είναι διαρκείς και έντονοι, 47 λεπτά προσοχής θα μπορούσαν να είναι η νέα γλώσσα της αγάπης.