Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

O Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Δεκεμβρίου.

  • 1282 - Πεθαίνει ο Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκράτορας και ιδρυτής της Δυναστείας των Παλαιολόγων.
  • 1922 - Γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο τραγουδιστής και συνθέτης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης.
  • 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γερμανία και η Ιταλία κηρύσσουν τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά την κήρυξη του πολέμου από τους Αμερικανούς στην Ιαπωνία στον απόηχο της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη σειρά τους, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία και την Ιταλία.
  • 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Πολωνία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία.
  • 1946 - Ιδρύεται το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).
  • 1948 - Γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, Σταμάτης Σπανουδάκης.

