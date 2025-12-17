Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 17 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Δεκεμβρίου.
- 1622 - Εκοιμήθη ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου
- 1892 - Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού Vogue.
- 1903 - Οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποιούν με το Φλάιερ την πρώτη ελεγχόμενη, μηχανοκίνητη και βαρύτερη από τον αέρα πτήση, στο Κίτι Χόουκ (Βόρεια Καρολίνα).
- 1935 - Πρώτη πτήση του Douglas DC-3.
- 1938 - Ο Ότο Χαν ανακαλύπτει την πυρηνική σχάση των βαρέων στοιχείων του ουρανίου, που είναι η επιστημονική και τεχνολογική βάση της πυρηνικής ενέργειας.
- 1961 - Πυρκαγιά ξεσπά κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου στο Νιτερόι της Βραζιλίας, σκοτώνοντας περισσότερα από 500 άτομα.
- 1989 - Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς The Simpsons.
- 2011 - Πεθαίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ιλ.
- 2024 - Πεθαίνει ο δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας.
