Επιστημονική ανακάλυψη: Νέο ζωικό είδος άνω των 100 εκατομμυρίων ετών βρέθηκε στην Ισπανία

Ένα αναπάντεχο εύρημα στην περιοχή της Κανταβρίας, έφερε επανάσταση στη μελέτη της Κρητιδικής ζωής.

Μία διεθνής ομάδα ερευνητών εντόπισε ένα νέο είδος απολιθωμένης σφήκας, παγιδευμένο σε απολιθωμένη ρητίνη για 105 εκατομμύρια χρόνια. Το εύρημα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Palaeoentomology, προσθέτει ένα άνευ προηγουμένου κομμάτι στο εξελικτικό παζλ των σφηκών.

Το δείγμα της Κανταβρίας έχει βαφτιστεί ως Cretevania orgonomecorum, και έχει μια σειρά από ανατομικά χαρακτηριστικά που δεν συμπίπτουν με κανένα από τα είδη που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα.

Το Soplao είναι γνωστό εδώ και χρόνια για την εξαιρετική ποιότητα του κεχριμπαριού του. Ενώ άλλα απολιθώματα συνήθως διατηρούν μόνο τα σκληρά υπολείμματα των οργανισμών, το κεχριμπάρι έχει την ικανότητα να διατηρεί τους μαλακούς ιστούς, τις λεπτές δομές, τις χρωστικές ουσίες, τις φλέβες των φτερών και ακόμη και τις ανατομικές μικρολεπτομέρειες παγωμένες στο χρόνο που είναι αδύνατο να παρατηρηθούν σε άλλες τοποθεσίες.

Το κομμάτι κεχριμπαριού που περιείχε το Cretevania orgonomecorum εξετάστηκε με τεχνικές υψηλής ακρίβειας, χάρη στα οποία ήταν δυνατη η παρατήρηση βασικών λεπτομερειών της ανατομίας του εντόμου. Χάρη σε αυτό, οι επιστήμονες μπόρεσαν να διακρίνουν τα διακριτικά χαρακτηριστικά των κεραιών τους, το σχήμα του θώρακα, τη διάταξη των ποδιών ή τον περίπλοκο αερισμό των φτερών τους, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό για τη διαφοροποίηση των ειδών αυτής της ομάδας.

Αν και η σφήκα ανήκει στο γένος Cretevania, ευρέως διαδεδομένο σε κρητιδικές τοποθεσίες στην Κίνα και τη Μιανμάρ, είναι μεγαλύτερη και έχει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που δεν ταιριάζει σε καμία από τις παραλλαγές που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα. Αυτή η ασυμφωνία ώθησε τους ερευνητές να το ανακηρύξουν νέο είδος και να αναθεωρήσουν τα διαγνωστικά όρια του εξελικτικού του δέντρου.

Η έρευνα που κατέστησε δυνατή την αναγνώριση του νέου είδους έγινε χάρη στη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων. Συμμετείχαν το Γεωλογικό και Μεταλλευτικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (IGME-CSIC), το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Επιπλέον, έχει χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση της Κανταβρίας, το Υπουργείο Επιστήμης και Καινοτομίας και την Generalitat Valenciana.

Η Μέση Κρητιδική περίοδος, η εποχή κατά την οποία έζησε το Cretevania orgonomecorum, αντιστοιχεί σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος της Ευρώπης βυθίστηκε κάτω από τροπικές θάλασσες. Η Ιβηρική Χερσόνησος σχημάτισε ένα μωσαϊκό νησιών όπου συνυπήρχαν πρωτόγονα ερπετά, νεοσύστατα ανθοφόρα φυτά, έντομα μεγάλης ποικιλομορφίας και οι πρώτοι οργανισμοί που θα άρχιζαν να διαμορφώνουν τα σύγχρονα οικοσυστήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σφήκες θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμες επειδή έχουν πολύ ευρύ μοτίβο κατανομής και παρουσιάζουν πολύ έντονες μορφολογικές παραλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως απολιθώματα-οδηγοί, δηλαδή οργανισμοί των οποίων η παρουσία βοηθά στον προσδιορισμό της κατά προσέγγιση ηλικίας των ιζημάτων.