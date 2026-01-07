Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια

Εκπληκτική φωτογραφία από τον «κόκκινο πλανήτη»

Δημήτρης Δρίζος

Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σειρά εντυπωσιακών εικόνων του Φόβου, του παραμορφωμένου φεγγαριού του Άρη, δείχνει το σώμα να γλιστρά πάνω από τα ηφαιστειακά τοπία του πλανήτη, ενώ μια καταιγίδα σκόνης μαίνεται στην περιοχή. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το διαστημικό όχημα Mars Express του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και επεξεργάστηκαν αργότερα από τον αστρονόμο ερασιτέχνη Andrea Luck, αποκαλύπτοντας το φεγγάρι μπροστά σε μια από τις πιο δραματικές γεωλογικά περιοχές του Άρη.

Οι πρώτες εικόνες λήφθηκαν τον Ιούνιο και δόθηκαν στο κοινό τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με το EarthSky. Τα αρχικά δεδομένα προήλθαν από τον δορυφόρο, αλλά η επεξεργασία του Luck μετέτρεψε τις λήψεις σε υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες που κυκλοφορούν ευρέως.

Στενή συνάντηση με τα ηφαιστειακά γίγαντα του Άρη

Ο Φόβος προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων όχι μόνο λόγω της παράξενης μορφής του και της κοντινής απόστασής του από τον Άρη, αλλά και λόγω της ταχύτητας με την οποία περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη – μόλις 7 ώρες και 39 λεπτά για μια πλήρη τροχιά.

Στις εικόνες φαίνεται να αιωρείται πάνω από την πεδιάδα Θαρσής, μια τεράστια ηφαιστειακή περιοχή που κυριαρχεί στη δυτική ημισφαίριο του Άρη. Κάτω από το φεγγάρι διακρίνονται οι κορυφές των Ascraeus Mons, Pavonis Mons και Arsia Mons, τριών τεράστιων ηφαιστείων σε σχεδόν ευθεία διάταξη, υπολείμματα της αρχαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας του πλανήτη και από τα υψηλότερα στον ηλιακό σύστημα.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν επίσης την κάτω άκρη του Valles Marineris, ενός γιγαντιαίου φαραγγιού μήκους περίπου 3.200 χιλιομέτρων, πλάτους έως 480 χιλιομέτρων και βάθους έως 8 χιλιομέτρων σε ορισμένα σημεία. Το φαράγγι αυτό, που συχνά αποκαλείται «Μεγάλο Κανυόν του Άρη», καταλαμβάνει τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας της εικόνας.

Περιστρέφεται ταχύτερα από τον Άρη

Η κοντινή απόσταση του Φόβου από τον Άρη του επιτρέπει να ολοκληρώνει περισσότερες από τρεις πλήρεις τροχιές για κάθε αρειανή ημέρα. Σε ύψος μόλις 6.000 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια, φαίνεται στις φωτογραφίες να «ξυστά» τον πλανήτη, και από κάτω ανατέλλει από τη δύση και δύει προς τα ανατολικά. Αυτή η ταχύτατη κίνηση αντιπαραβάλλεται με την πιο αργή περιστροφή του Άρη.

Η γρήγορη τροχιά του προσφέρει μοναδικό πλεονέκτημα για παρατηρήσεις, ειδικά για δορυφόρους όπως ο Mars Express. Ωστόσο, οι ευκαιρίες για λήψεις σε συνδυασμό με συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως ηφαίστεια ή καταιγίδες, είναι σύντομες και απαιτούν ακριβή χρονισμό.

https://www.instagram.com/reel/DSxIbZpiG0d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ψηφιακή δεξιοτεχνία ενός ερασιτέχνη αστρονόμου

Παρότι οι φωτογραφίες προέρχονται από τον Mars Express, οι επεξεργασμένες εκδοχές δημιουργήθηκαν από τον Andrea Luck, γνωστό στην κοινότητα αστρονομικής απεικόνισης. Η δουλειά του ανέδειξε χρώματα, υφές και αντιθέσεις που τα αρχικά δεδομένα συνήθως κρύβουν.

Ο Luck δημοσίευσε επίσης βίντεο της ίδιας σκηνής στη σελίδα του στο Flickr, προσφέροντας μια εντυπωσιακή θέα του Φόβου να αιωρείται πάνω από τρία αρειανά ηφαίστεια και την άκρη ενός τεράστιου φαραγγιού, ενώ μια καταιγίδα σκόνης αναπτύσσεται κατά μήκος των πλαγιών του Pavonis Mons – μια εικόνα που μοιάζει περισσότερο με επιστημονική φαντασία παρά με πραγματική παρατήρηση πλανητικού τοπίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:01WHAT THE FACT

Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ιδρύονται 16 απολυμαντικοί σταθμοί για πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων και μικρές οι αυξήσεις στα νέα δάνεια τον Νοέμβριο του 2025

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πώς η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα υπονόμευε το ΝΑΤΟ εκ των έσω

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στην Ιστορία της χώρας

13:26LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Στο φως τα έγγραφα από το διαζύγιο τους - Ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών τους

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο μπλόκο των Μαλγάρων οι πωλητές λαϊκών αγορών για στήριξη στους αγρότες - «Θέλουν να μας κλείσουν»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026 – Δείτε πότε ακριβώς θα συμβεί

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Αθήνας: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal για Τετέ - Τίτλοι τέλους για Μαξ

13:07TRAVEL

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα viral video στο YouTube σταμάτησε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στους παιδικούς σταθμούς στις ΗΠΑ: Η ανάλυση του New Yorker και το μέλλον της δημοσιογραφίας

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ' συγκάλεσε τους καρδινάλιους όλου του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου, κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή στη δίκη των δύο αστυνομικών της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών τους

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη προς τα μπλόκα: €45 δισ. από την Κομισιόν για τον αγροτικό τομέα - Ουσιαστικό βήμα στήριξης, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά και καθαρά

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026 – Δείτε πότε ακριβώς θα συμβεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ