Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια

Μια σειρά εντυπωσιακών εικόνων του Φόβου, του παραμορφωμένου φεγγαριού του Άρη, δείχνει το σώμα να γλιστρά πάνω από τα ηφαιστειακά τοπία του πλανήτη, ενώ μια καταιγίδα σκόνης μαίνεται στην περιοχή. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το διαστημικό όχημα Mars Express του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και επεξεργάστηκαν αργότερα από τον αστρονόμο ερασιτέχνη Andrea Luck, αποκαλύπτοντας το φεγγάρι μπροστά σε μια από τις πιο δραματικές γεωλογικά περιοχές του Άρη.

Οι πρώτες εικόνες λήφθηκαν τον Ιούνιο και δόθηκαν στο κοινό τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με το EarthSky. Τα αρχικά δεδομένα προήλθαν από τον δορυφόρο, αλλά η επεξεργασία του Luck μετέτρεψε τις λήψεις σε υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες που κυκλοφορούν ευρέως.

Στενή συνάντηση με τα ηφαιστειακά γίγαντα του Άρη

Ο Φόβος προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων όχι μόνο λόγω της παράξενης μορφής του και της κοντινής απόστασής του από τον Άρη, αλλά και λόγω της ταχύτητας με την οποία περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη – μόλις 7 ώρες και 39 λεπτά για μια πλήρη τροχιά.

Στις εικόνες φαίνεται να αιωρείται πάνω από την πεδιάδα Θαρσής, μια τεράστια ηφαιστειακή περιοχή που κυριαρχεί στη δυτική ημισφαίριο του Άρη. Κάτω από το φεγγάρι διακρίνονται οι κορυφές των Ascraeus Mons, Pavonis Mons και Arsia Mons, τριών τεράστιων ηφαιστείων σε σχεδόν ευθεία διάταξη, υπολείμματα της αρχαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας του πλανήτη και από τα υψηλότερα στον ηλιακό σύστημα.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν επίσης την κάτω άκρη του Valles Marineris, ενός γιγαντιαίου φαραγγιού μήκους περίπου 3.200 χιλιομέτρων, πλάτους έως 480 χιλιομέτρων και βάθους έως 8 χιλιομέτρων σε ορισμένα σημεία. Το φαράγγι αυτό, που συχνά αποκαλείται «Μεγάλο Κανυόν του Άρη», καταλαμβάνει τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας της εικόνας.

Περιστρέφεται ταχύτερα από τον Άρη

Η κοντινή απόσταση του Φόβου από τον Άρη του επιτρέπει να ολοκληρώνει περισσότερες από τρεις πλήρεις τροχιές για κάθε αρειανή ημέρα. Σε ύψος μόλις 6.000 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια, φαίνεται στις φωτογραφίες να «ξυστά» τον πλανήτη, και από κάτω ανατέλλει από τη δύση και δύει προς τα ανατολικά. Αυτή η ταχύτατη κίνηση αντιπαραβάλλεται με την πιο αργή περιστροφή του Άρη.

Η γρήγορη τροχιά του προσφέρει μοναδικό πλεονέκτημα για παρατηρήσεις, ειδικά για δορυφόρους όπως ο Mars Express. Ωστόσο, οι ευκαιρίες για λήψεις σε συνδυασμό με συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως ηφαίστεια ή καταιγίδες, είναι σύντομες και απαιτούν ακριβή χρονισμό.

Η ψηφιακή δεξιοτεχνία ενός ερασιτέχνη αστρονόμου

Παρότι οι φωτογραφίες προέρχονται από τον Mars Express, οι επεξεργασμένες εκδοχές δημιουργήθηκαν από τον Andrea Luck, γνωστό στην κοινότητα αστρονομικής απεικόνισης. Η δουλειά του ανέδειξε χρώματα, υφές και αντιθέσεις που τα αρχικά δεδομένα συνήθως κρύβουν.

Ο Luck δημοσίευσε επίσης βίντεο της ίδιας σκηνής στη σελίδα του στο Flickr, προσφέροντας μια εντυπωσιακή θέα του Φόβου να αιωρείται πάνω από τρία αρειανά ηφαίστεια και την άκρη ενός τεράστιου φαραγγιού, ενώ μια καταιγίδα σκόνης αναπτύσσεται κατά μήκος των πλαγιών του Pavonis Mons – μια εικόνα που μοιάζει περισσότερο με επιστημονική φαντασία παρά με πραγματική παρατήρηση πλανητικού τοπίου.