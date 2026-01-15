Σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Ιανουαρίου.
- 1559 - Η Ελισάβετ Α΄ στέφεται βασίλισσα της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.
- 1934 - Ισχυρός σεισμός χτυπά το Νεπάλ και τη Μπιχάρ, σκοτώνοντας πάνω από 6.000 άτομα.
- 1943 - Εγκαινιάζεται το Πεντάγωνο των Η.Π.Α. στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.
