Πολωνία: Δύο αγρότες ξεθάβουν έναν θησαυρό του 17ου αιώνα βγάζοντας πέτρες από το χωράφι τους

Μια συλλογή νομισμάτων του 17ου αιώνα, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή της Πολωνίας, έχει προκαλέσει ανανεωμένο ενδιαφέρον για το πώς ο πλούτος, οι συγκρούσεις και η μετανάστευση διαμόρφωσαν την καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια ενός ασταθούς κεφαλαίου της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η ανακάλυψη έγινε σε ένα χωριό με μικρό προηγούμενο αρχαιολογικό προφίλ, σε γη που δεν ήταν προηγουμένως γνωστό ότι περιείχε σημαντικό οικισμό ή κτήμα.

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονταν στην τοποθεσία στο Bukowiec Wielki τεκμηρίωσαν συνολικά 162 ασημένια νομίσματα, που χρονολογούνται μεταξύ 1660 και 1679, σε πολλαπλές ονομαστικές αξίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάννη Β' Καζιμίρ και του Μιχαήλ Α'. Αυτά περιελάμβαναν δύο τάληρα των 2/3, 20 tymfs, 27 orts και 113 szóstaks, ονομασίες που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην ύστερη Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία.

Τα αντικείμενα βρέθηκαν αρχικά από τους δύο ντόπιους αγρότες που συνάντησαν τα νομίσματα ενώ καθάριζαν πέτρες από το χωράφι τους. Η ανακάλυψη αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον γερμανόφωνο ιστότοπο γεωργικών ειδήσεων agrarheute, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι επαρχιακοί αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν άμεσα, ξεκινώντας μια επίσημη ανασκαφή για να εξασφαλίσουν την περιοχή.

Τα νομίσματα, μερικά από τα οποία φέρουν ακόμη ευδιάκριτα σήματα νομισματοκοπείου, συνοδεύονταν από θραύσματα του αρχικού κεραμικού αγγείου που χρησιμοποιήθηκε για την ταφή τους.

Οι αρχαιολογικές ομάδες παρατήρησαν το σχετικά μικρό βάθος της εναπόθεσης και την προφανή έλλειψη σκόπιμης απόκρυψης πέρα από την ίδια την ταφή. Αυτό υποδηλώνει ότι ο θησαυρός πιθανότατα κρύφτηκε βιαστικά, ίσως κατά τη διάρκεια μιας στιγμής περιφερειακής αναταραχής, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεση σύνδεση με ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.

Το σύνολο του ευρήματος έχει μεταφερθεί στη φύλαξη του Muzeum Pogranicza w Działdowie, το οποίο επιβεβαίωσε ότι θα αποτελέσει μέρος μιας νέας μόνιμης νομισματικής έκθεσης που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026.

Ο πολωνικός νόμος περί πολιτιστικής κληρονομιάς ορίζει ότι όλες οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις αυτού του είδους πρέπει να αναφέρονται και να παραδίδονται στο κράτος.

Οι αγρότες που ανακάλυψαν τον θησαυρό αναγνωρίστηκαν δημόσια από αξιωματούχους και διατήρησαν την αναγνώριση για τη συνεργασία τους. Οι νομικές διαδικασίες σχετικά με την αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις ποικίλλουν και δεν αποκαλύφθηκαν.