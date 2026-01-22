Σημείο Νέμο: Η πιο απομονωμένη τοποθεσία στη Γη - Ανέγγιχτη από ανθρώπους αλλά με μεγάλη σημασία

Το Σημείο Νέμο (Point Nemo) είναι μία τοποθεσία στον Ειρηνικό Ωκεανό, που βρίσκεται πιο μακριά από οποιαδήποτε στεριά. Συγκεκριμένα η πλησιέστερη είναι σε απόσταση περίπου 2.688 χιλιομέτρων.

Κατά κάποιο τρόπο οι μόνοι άνθρωποι που το πλησιάζουν είναι συνήθως οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όταν αυτός περνάει από πάνω.

Η απομόνωση του Πόιντ Νέμο είναι καθαρά γεωγραφική και δεν σχετίζεται με τις κλιματικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα έρημος ή πολική περιοχή.

Οι πλησιέστερες χερσαίες εκτάσεις - το νησί Ντούσι, το Μότου Νούι κοντά στο Νησί του Πάσχα και το νησί Μάχερ στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - είναι μικροσκοπικές, ακατοίκητες ή σπάνια επισκέψιμες.

Δεν υπάρχουν ναυτιλιακές λωρίδες, καμία αλιευτική δραστηριότητα και ουσιαστικά καμία θαλάσσια κυκλοφορία. Τα γύρω νερά είναι από τα λιγότερο βιολογικά παραγωγικά στον κόσμο, γεγονός που χαρακτήρισε την περιοχή ως την «ωκεάνια έρημο».

Γιατί όμως είναι σημαντικό

Το Σημείο Νέμο παίζει έναν εκπληκτικό ρόλο στην εξερεύνηση του διαστήματος. Επειδή βρίσκεται τόσο μακριά από την ανθρώπινη ζωή, οι διαστημικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον περιβάλλοντα ωκεανό ως νεκροταφείο διαστημόπλοιων, όπου παροπλισμένοι δορυφόροι και οι διαστημικοί σταθμοί κατευθύνονται σκόπιμα εκεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους ανθρώπους.

Περισσότερα από 260 διαστημικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του ρωσικού διαστημικού σταθμού Mir, βρίσκονται στον βυθό κοντά στο Σημείο Νέμο.