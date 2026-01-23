Ινδονησία: Επιστήμονες ανακάλυψαν σε σπήλαιο την αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο

Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο είδος ανθρώπων ανήκουν τα χέρια που έκαναν τα αποτυπώματα

Ανακαλύφθηκαν αποτυπώματα χεριών στο Sulawesi της Ινδονησίας.

Maxime Aubert μέσω AP
Τα αποτυπώματα χεριών στους τοίχους σπηλαίων σε μια σχεδόν ανεξερεύνητη περιοχή της Ινδονησίας ενδέχεται να είναι η αρχαιότερη βραχογραφία που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, ηλικίας τουλάχιστον 67.800 χρόνων.

Τα αποτυπώματα, που έχουν ένα κοκκινωπό καφέ χρώμα και τα οποία αναλύθηκαν από Ινδονήσιους και Αυστραλούς ερευνητές στο νησί Σουλαουέζι δημιουργήθηκαν με την εκτόξευση χρωστικής ουσίας πάνω στα χέρια τοποθετημένα στους τοίχους των σπηλαίων, αφήνοντας ένα περίγραμμα. Ορισμένες από τις άκρες των δακτύλων τροποποιήθηκαν επίσης ώστε να φαίνονται πιο μυτερές, σαν νύχια.

Αποτυπώματα χεριού

Βραχογραφίες στο Σουλαουέσι της Ινδονησίας που απεικονίζουν μια ανθρώπινη μορφή και ένα πουλί με ένα ξεθωριασμένο αποτύπωμα χεριού ανάμεσα τους.

Maxime Aubert μέσω AP

Αυτή η προϊστορική μορφή τέχνης υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο νησί φιλοξενούσε κάποτε μια ακμάζουσα καλλιτεχνική κουλτούρα. «Ήταν σαν να προσπαθούσαν σκόπιμα να μετατρέψουν αυτή την εικόνα ενός ανθρώπινου χεριού σε κάτι άλλο – ίσως σε νύχι ζώου. Είναι σαφές ότι είχε κάποια βαθύτερη πολιτισμική σημασία, αλλά δεν γνωρίζουμε ποια ήταν αυτή», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης και αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Griffith, Άνταμ Μπραμ.

Για να υπολογίσουν την ηλικία των αποτυπωμάτων, οι ερευνητές χρονολόγησαν τον ορυκτό φλοιό που είχε σχηματιστεί πάνω από αυτά.

Αποτυπώματα χεριών

Ο επιστήμονας Adhi Agus Oktaviana μελετά αποτυπώματα χεριών στους τοίχους μιας σπηλιάς στο Σουλαουέσι της Ινδονησίας.

Maxime Aubert μέσω AP

Τα νέα αυτά αποτυπώματα από το νοτιοανατολικό νησί Σουλαουέζι είναι τα παλαιότερα που έχουν βρεθεί ποτέ σε τοίχους σπηλαίων. Αυτά τα «στένσιλ» αντιπροσωπεύουν μια πιο σύνθετη παράδοση της βραχογραφίας, που θα μπορούσε να αποτελεί μια κοινή πολιτιστική πρακτική, δήλωσε ο συνεπικεφαλής της μελέτης Μαξίμ Όμπερτ, επίσης από το Πανεπιστήμιο Griffith, ο οποίος δημοσίευσε τη μελέτη την Τετάρτη στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο είδος ανθρώπων ανήκουν τα χέρια που έκαναν τα αποτυπώματα. Θα μπορούσαν να προέρχονται από μια αρχαία ομάδα ανθρώπων που ονομάζονταν Ντενίσοβαν, οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή και μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή με τους προγόνους μας Homo sapiens πριν τελικά εξαφανιστούν. Είναι επίσης πιθανό να ανήκουν σε σύγχρονους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από την Αφρική και μπορεί να περιπλανήθηκαν στη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία περίπου την ίδια εποχή.

Αποτυπώματα χεριών

Ο επιστήμονας Shinatria Adhityatama μελετά την τέχνη που βρέθηκε στο Σουλαουέσι της Ινδονησίας

Maxime Aubert μέσω AP

Πιθανότατα υπάρχουν και άλλα έργα τέχνης σε κοντινά νησιά που μπορεί να είναι ακόμη παλαιότερα από τα αποτυπώματα των χεριών. Μελλοντικές μελέτες μπορεί να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς αυτές οι καλλιτεχνικές παραδόσεις εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο και πώς είναι συνυφασμένες με την ιστορία των πρώτων ημερών της ανθρωπότητας.

«Για εμάς, αυτή η ανακάλυψη δεν είναι το τέλος της ιστορίας», δήλωσε ο Ομπέρτ σε ένα email. «Είναι μια πρόσκληση να συνεχίσουμε να ψάχνουμε».

Η Ινδονησία είναι γνωστή ότι φιλοξενεί μερικές από τις παλαιότερες βραχογραφίες στον κόσμο.

