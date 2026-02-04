Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Φεβρουαρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Φεβρουαρίου.
- 1169 - Ισχυρός σεισμός χτυπά την ανατολική ακτή της Σικελίας, και ιδιαίτερα την Κατάνια, προκαλώντας το θάνατο περίπου 15.000 κατοίκων.
- 1789 - Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκλέγεται ομόφωνα από το Εκλεκτορικό Κολέγιο ως ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
- 1797 - Σεισμός χτυπά στον Ισημερινό, προκαλώντας το θάνατο σε περίπου 40.000 άτομα.
- 1843 - Πεθαίνει σε ηλικία 72 ετών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η κορυφαία ηρωική μορφή του Αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
- 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η Διάσκεψη της Γιάλτας μεταξύ των "Τριών Μεγάλων" (Ουίνστον Τσώρτσιλ, Φραγκλίνου Ρούζβελτ και Ιωσήφ Στάλιν) στο μέγαρο της Λιβάντια στην Κριμαία.
- 2018 - Συλλαλητήριο υπέρ της μη χρήσης του όρου Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων, στην πλατεία Συντάγματος των Αθηνών. Συμμετείχαν 140.000 πολίτες σύμφωνα και την ΕΛ.ΑΣ. και 1.500.000 πολίτες σύμφωνα με τους διοργανωτές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: Ή συναινείτε ή πάμε σε αδιέξοδο!
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου
04:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
09:25 ∙ LIFESTYLE