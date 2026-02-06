Σαν σήμερα 6 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Φεβρουαρίου.
- 1778 - Αμερικανική Επανάσταση: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Γαλλία υπογράφουν στο Παρίσι τη Συνθήκη Συμμαχίας και τη Συνθήκη Φιλίας και Εμπορίου, σηματοδοτώντας την επίσημη αναγνώριση του νέου κράτους από τη Γαλλία.
- 1833 - Ο Όθων Α΄ φτάνει στο Ναύπλιο και αναλαμβάνει επίσημα τη διακυβέρνηση ως πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της βασιλείας στο νεοσύστατο κράτος.
- 1952 - Η Ελισάβετ Β΄ γίνεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον θάνατο του πατέρα της, Γεωργίου ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη στιγμή της διαδοχής, η Ελισάβετ Β΄ βρισκόταν στην Κένυα.
- 1958 - Το αεροπλάνο που μεταφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συντρίβεται στο Μόναχο, με αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ποδοσφαιριστών της ομάδας και ακόμη 15 επιβατών.
- 1981 - Πεθαίνει στη Μαδρίτη η Φρειδερίκη, βασίλισσα της Ελλάδας, σύζυγος του βασιλιά Παύλου και μετέπειτα βασιλομήτωρ του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄. Μετά τον γάμο της με τον Παύλο έγινε γνωστή ως Φρειδερίκη των Ελλήνων.
