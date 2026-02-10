Τι είναι η «Μπουμπού» και ο «Ντουντού» που έχουν κατακλύσει το TikTok και «σαρώνουν» στις αγορές

Από τα βίντεο του TikTok μέχρι τα ράφια μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, η «Μπουμπού» και ο «Ντουντού» εξελίσσονται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της εποχής. Οι δύο φιγούρες, που ξεκίνησαν ως viral χαρακτήρες στα social media, έχουν πλέον μετατραπεί σε εμπορικό brand με ισχυρή παρουσία τόσο online όσο και σε φυσικά καταστήματα.

Στο TikTok, χιλιάδες βίντεο με πρωταγωνιστές τις δύο αρκούδες, τη «Μπουμπού» και τον «Ντουντού» συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, με χρήστες κάθε ηλικίας να μιμούνται ατάκες, κινήσεις και το ιδιαίτερο ύφος τους. Το περιεχόμενο είναι απλό, επαναλαμβανόμενο και εύκολα αναγνωρίσιμο.

Προϊόντα με τη μορφή, το όνομα ή την αισθητική της «Μπουμπού» και του «Ντουντού» πωλούνται ήδη σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, με τη ζήτηση να αυξάνεται συνεχώς. Ρούχα, αξεσουάρ και είδη δώρου αποτελούν τις βασικές κατηγορίες, απευθυνόμενες κυρίως σε νεανικό κοινό αλλά και σε οικογένειες.

https://www.instagram.com/reel/DQt0e3QETb7/

Παράλληλα, το φαινόμενο περνά πλέον και στον φυσικό κόσμο. Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να ανοίγουν καταστήματα αποκλειστικά αφιερωμένα στην λευκή και την καφέ αρκούδα.