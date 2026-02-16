Νέο εξωγήινος επισκέπτης στις 17 Φεβρουαρίου: Ο C/2024 E1 στα δύο τρίτα του Μανχάταν πλησιάζει τη Γη

Μόλις λίγο αφότου ο «εξωγήινος» επισκέπτης 3i/Atlas πέρασε από δίπλα μας, τη Γη πλησιάζει ένας νέος μυστηριώδης κομήτης σε μέγεθος πόλης.

Ο C/2024 E1 ή Wierzchoś θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη την Τρίτη. Ο διαστρικός επισκέπτης – που εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Πολωνό αστρονόμο Kacper Wierzchoś (από τον οποίο πήρε και το όνομά του) τον Μάρτιο του 2024 – έχει διάμετρο περίπου 13.7 km, περίπου τα δύο τρίτα του μήκους του Μανχάταν και περίπου τέσσερις φορές το πλάτος του νησιού.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι πέφτει αργά προς τον Ήλιο εδώ και τρία εκατομμύρια χρόνια και αναμένεται ότι η βαρυτική ώθηση θα τον εκτοξεύσει μία και καλή έξω από την κοσμική γειτονιά μας.

Ο πράσινος κομήτης έχει από τότε παρατηρηθεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο εντόπισε μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, το νέφος αερίου και σκόνης που περιβάλλει το παγωμένο κέλυφος του κομήτη.

Θα κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, όταν θα απέχει περίπου 151 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, περίπου την ίδια απόσταση με τον ήλιο.

Οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν αρκετές δεκαετίες ή και αιώνες για να εγκαταλείψει επίσημα το ηλιακό σύστημα και μόλις το κάνει, θα μπορούσε να περάσει δισεκατομμύρια χρόνια παρασυρόμενος μέσω του Γαλαξία μας, περνώντας σποραδικά από άλλα εξωγήινα αστρικά συστήματα στο δρόμο του.

Ο προηγούμενος ενδιάμεσος επισκέπτης, μόνο το τρίτο τέτοιο αντικείμενο που ανακαλύφθηκε περνώντας από το ηλιακό μας σύστημα, είχε πυροδοτήσει αμφιλεγόμενες θεωρίες, συμπεριλαμβανομένου του ότι θα μπορούσε να είναι ένας εξωγήινος ανιχνευτής σε μια αποστολή αναγνώρισης.

Ο πρώτος επιβεβαιωμένος διαστρικός επισκέπτης, ο 1I/'Oumuamua, σάρωσε τον Γαλαξία μας το 2017, προκαλώντας εικασίες ότι μπορεί να είναι λείψανο ενός εξωγήινου πολιτισμού.

Το 2019, ο κομήτης 2I/Borisov φαινόταν να έχει σχηματιστεί στις εξωτερικές περιοχές ενός άλλου πλανητικού συστήματος, δίνοντας στους επιστήμονες την πρώτη τους προσεκτική ματιά στις πρώτες ύλες κόσμων πέρα από τον δικό μας.