Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

Η μυθική αξία της οφείλεται σε ένα λάθος στο υλικό κατασκευής της, και στον περιορισμένο αριθμό κοπής

Δέσποινα Σοφιανίδου

Στον κόσμο των συλλεκτών νομισμάτων υπάρχουν κέρματα που αξίζουν μία περιουσία.

Αυτό που τα καθιστά ακόμα πιο ιδιαίτερα είναι ότι η πραγματική και όχι η δημοπρατική αξία τους, είναι τόσο χαμηλή που κάποιος μη μυημένος μπορεί και απλά να τα άφηνε ξεχασμένα σε κάποιο συρτάρι.

Αυτό ισχύσει στην περίπτωση των πενών Λίνκολν του 1943, η ιστορία ενός λανθασμένα κατασκευασμένου νομίσματος, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η χάλκινη πένα του 1943, βάρους 3.11 γραμμαρίων, θεωρείται η πιο πολύτιμη μεταξύ των αμερικανικών, με αξία δημοπρασίας περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια. Το κομμάτι, συνηθισμένης εμφάνισης, διακρίνεται για την άτυπη σύνθεσή του και τον συνδυασμό ιστορικών και τεχνικών παραγόντων που το έκαναν μοναδικό.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ τροποποίησε τη σύνθεση των πενών Λίνκολν.

Ένας νόμος του 1942 επέτρεπε τη χρήση χάλυβα επικαλυμμένου με ψευδάργυρο για τη διατήρηση του χαλκού και του κασσίτερου, μέταλλα απαραίτητα για την παραγωγή όπλων για στρατεύματα που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη και την Ιαπωνία.

Το 1943, το ίδρυμα εξέδωσε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο σεντς χάλυβα, γνωστά ως steelies, ποσό που τα καθιστά συνηθισμένα σε καταλόγους και συλλογές.

Ωστόσο, την ίδια χρονιά, μια χούφτα νομίσματα κόπηκαν στο παλαιό κράμα μπρούτζου, το οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο πολυπόθητα λάθη στη νομισματική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πιο ευρέως αποδεκτή εξήγηση στο νομισματικό περιβάλλον υποστηρίζει ότι ορισμένες πλάκες χαλκού από το προηγούμενο έτος παρέμειναν στις χοάνες κατά τη διαδικασία μετάβασης σε χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου.

Έτσι, ένας μικρός αριθμός χάλκινων νομισμάτων πέρασε απαρατήρητος και αναμίχθηκε με τη μαζική παραγωγή χάλυβα.

Μια άλλη υπόθεση δείχνει μια σκόπιμη ενέργεια εντός του Νομισματοκοπείου. Οι ειδικοί συνεχίζουν να συζητούν την ακριβή προέλευση, αλλά συμφωνούν ότι το φαινόμενο μετέτρεψε ένα απλό κομμάτι σε θησαυρό.

Η σπανιότητα αυτής της δεκάρας την καθιστά ιδιαιτέρως ξεχωριστή. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι λιγότερα από 20 δείγματα βγήκαν από κάθε ένα από τα νομισματοκοπεία της Φιλαδέλφειας και του Σαν Φρανσίσκο, ενώ το νομισματοκοπείο του Ντένβερ έκοψε μόνο ένα αναγνωρισμένο νόμισμα.

Το τρέχον αρχείο δείχνει την επιβεβαιωμένη ύπαρξη 27 χάλκινων νομισμάτων από το 1943, συμπεριλαμβανομένων έξι από τη σειρά 1943-S και το μονοκόμματο 1943-D. Μεταξύ αυτών των παραλλαγών, η δεκάρα του Ντένβερ 1943-D καθιερώθηκε ως το πιο εξαιρετικό και πολύτιμο παράδειγμα.

Οι περισσότερες από τις χάλκινες πένες του 1943 παραμένουν χαμένες ή στα χέρια ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την αξία τους

Η αξία του νομίσματος δεν έγκειται στο υλικό του. Το μέταλλο που χρησιμοποιείται για την κοπή του ισοδυναμεί με μόλις 2.8 σεντς στο δολάριο. Ωστόσο, η αγορά δημοπρασιών αύξησε την τιμή της σε αστρονομικά νούμερα.

Ο ιστότοπος USD Coin Book εκτιμά ότι, εάν το νόμισμα του 1943-D επέστρεφε σε δημοπρασία, η τιμή του θα μπορούσε να φτάσει τα 2.196.797 δολάρια.

Αυτός ο αριθμός το τοποθετεί πάνω από κάθε άλλη αμερικανική δεκάρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αξία του βάρους και του σχεδιασμού του.

Το νόμισμα του Ντένβερ του 1943-D είναι το επίκεντρο της μεγαλύτερης προσοχής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο PCGS, το δείγμα ανήκε αρχικά σε έναν υπάλληλο του νομισματοκοπείου του Ντένβερ, ο οποίος πιθανότατα το έκοψε σκόπιμα. Το σεντ του 1943 παρέμεινε κρυμμένο για χρόνια, μέχρι που μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη, το νόμισμα πέρασε στα χέρια ενός από τους γιους του, ο οποίος το έστειλε το 1996 σε δημοπρασία.

Η αυθεντικότητα του κομματιού έλαβε πολλαπλές πιστοποιήσεις. Το 2003, το νόμισμα πουλήθηκε για 212.750 δολάρια σε δημοπρασία που διοργανώθηκε από την Goldberg Auctioneers. Επτά χρόνια αργότερα, το 2010, η τιμή αυξήθηκε στα 1.750.000 δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ στην ιστορία των πενών του Λίνκολν. Η αύξηση της αξίας του αντανακλούσε την ένταση της ζήτησης και τη γοητεία των συλλεκτών.

Η ιστορία των πενών Λίνκολν του 1943 περιέχει όλα τα στοιχεία που καθορίζουν ένα μυθικό κομμάτι στη νομισματική: σφάλμα κοπής, ακραία σπανιότητα, ιστορικό πλαίσιο και εξαιρετικές τιμές αγοράς.

