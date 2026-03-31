Επιστήμονας της NASA ισχυρίζεται ότι βρήκε ενδείξεις «μη ανθρώπινης νοημοσύνης» στους ουρανούς μας

Η έρευνα που άνοιξε τη συζήτηση

Δημήτρης Δρίζος

Ένας πρώην επιστήμονας της NASA υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις για «μη ανθρώπινη νοημοσύνη» στον ουρανό, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλά και γοητευτικές συζητήσεις της σύγχρονης επιστήμης.

Ο λόγος για τον Ivo Busko, πρώην προγραμματιστή που εργάστηκε στο Space Telescope Science Institute, ο οποίος έδωσε νέα διάσταση σε μια ήδη υπάρχουσα έρευνα γύρω από ανεξήγητες λάμψεις στον ουρανό, που είχαν καταγραφεί ήδη από τη δεκαετία του 1950 — πολύ πριν ο άνθρωπος αποκτήσει τη δυνατότητα παρακολούθησης του διαστήματος μέσω δορυφόρων.

Η αρχική μελέτη ανήκει στην αστρονόμο Beatriz Villarroel και την ερευνητική ομάδα VASCO, και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports. Η Villarroel, που δραστηριοποιείται στο Nordic Institute for Theoretical Physics, είχε εντοπίσει περίεργα «παροδικά» φαινόμενα φωτός σε παλιές αστροφωτογραφίες.

Πρόκειται για λάμψεις που εμφανίζονται στιγμιαία και εξαφανίζονται, χωρίς να μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε γνωστά φυσικά φαινόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, οι λάμψεις αυτές είχαν «καθρεφτοειδή» χαρακτηριστικά και έδειχναν να περιστρέφονται, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο.

Η ανεξάρτητη επιβεβαίωση

Ο Busko, εξετάζοντας εκ νέου το υλικό, χρησιμοποίησε διαφορετική μεθοδολογία, αναλύοντας ζεύγη φωτογραφικών πλακών που είχαν ληφθεί με διαφορά περίπου 30 λεπτών, αλλά από την ίδια περιοχή του ουρανού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εντοπίσει δεκάδες παρόμοιες λάμψεις, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τα αρχικά ευρήματα της ομάδας VASCO.

Τα αποτελέσματα της δικής του μελέτης δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα arXiv, όπου ο ίδιος σημειώνει ότι τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα την παρουσία τέτοιων παροδικών φαινομένων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις λάμψεις έχουν καταγραφεί πριν από την εκτόξευση του Sputnik 1 το 1957, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να σχετίζονται με ανθρώπινη δραστηριότητα στο διάστημα.

Τα δεδομένα που ενισχύουν το μυστήριο

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν επίσης περίπου 98.000 φωτογραφικές πλάκες από παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο τη δεκαετία του 1950. Και εκεί εντοπίστηκαν παρόμοιες «αναλαμπές», με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν εντυπωσιακά με εκείνα που είχε περιγράψει η ομάδα της Villarroel.

Αυτές οι «λάμψεις» ή «glints», όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται να εμφανίζονται με τρόπο που δεν εξηγείται εύκολα από γνωστά αστρονομικά ή ατμοσφαιρικά φαινόμενα, εντείνοντας τα ερωτήματα.

Ανοίγει ο δρόμος για νέα ερμηνεία

Ο Busko εκτιμά ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη ύπαρξης μορφών ζωής πέρα από τη Γη, αν και παραδέχεται ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Στα επόμενα βήματα της ομάδας περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση περισσότερων αρχείων, με στόχο να εντοπιστούν και άλλες παρόμοιες καταγραφές.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα αντικείμενα αυτά να αποτελούν από τις πρώτες καταγεγραμμένες ενδείξεις άγνωστης δραστηριότητας πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για ένα άγνωστο φυσικό φαινόμενο ή για κάτι που ξεπερνά όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα; Η απάντηση ίσως κρύβεται σε αρχεία δεκαετιών που μόλις τώρα αρχίζουν να «μιλούν».

Διαβάστε επίσης

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τρίτη (31/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «χτίστηκε» η επίθεση στο Ιράν: Από τον Νοέμβριο ο σχεδιασμός για καλοκαίρι, άλλαξε τελευταία στιγμή - Το «παράθυρο ευκαιρίας»

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί σώμα Αλπινιστών στον πόλεμο - Εκπληκτικές εικόνες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: «Βρήκε στα καλώδια, έγινε τόξο και τους σκότωσε», λέει αυτόπτης μάρτυρας για το εργατικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη στους δρόμους – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού - H επιθυμία της οικογένειάς της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Το μακάβριο μυστικό ενός διαμερίσματος - Η ψυχρότητα του δράστη που προσπάθησε να μπερδέψει τις αρχές

06:56WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA ισχυρίζεται ότι βρήκε ενδείξεις «μη ανθρώπινης νοημοσύνης» στους ουρανούς μας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Μαρτίου

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μέσα» στη νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ - Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον Εrminio - Οι 13 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουγγαρία - Ελλάδα: Για την επιστροφή στις νίκες και τα θετικά αποτελέσματα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές: Λεφτά βλέπουν σήμερα σχεδόν 1 εκατ. δικαιούχοι επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Πλησιάζει με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Erminio» - Οι περιοχές που θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

05:08WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλινό εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νύχτα–κόλαση στο Ισφαχάν – Στις φλόγες πλοίο κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι – Σε «αδιέξοδο» η διπλωματία

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Πλησιάζει με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Erminio» - Οι περιοχές που θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της», είπε ο ταξιτζής που την εντόπισε

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νύχτα–κόλαση στο Ισφαχάν – Στις φλόγες πλοίο κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι – Σε «αδιέξοδο» η διπλωματία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Το μακάβριο μυστικό ενός διαμερίσματος - Η ψυχρότητα του δράστη που προσπάθησε να μπερδέψει τις αρχές

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μέσα» στη νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ - Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεγάλη προσοχή Τετάρτη και Πέμπτη – Έρχονται μεγάλα ύψη νερού σε πολλές περιοχές

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού - H επιθυμία της οικογένειάς της

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη στους δρόμους – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εκδρομή-εφιάλτης στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης- 3 συλλήψεις

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον Εrminio - Οι 13 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ