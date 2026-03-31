Επιστήμονας της NASA ισχυρίζεται ότι βρήκε ενδείξεις «μη ανθρώπινης νοημοσύνης» στους ουρανούς μας

Ένας πρώην επιστήμονας της NASA υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις για «μη ανθρώπινη νοημοσύνη» στον ουρανό, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλά και γοητευτικές συζητήσεις της σύγχρονης επιστήμης.

Ο λόγος για τον Ivo Busko, πρώην προγραμματιστή που εργάστηκε στο Space Telescope Science Institute, ο οποίος έδωσε νέα διάσταση σε μια ήδη υπάρχουσα έρευνα γύρω από ανεξήγητες λάμψεις στον ουρανό, που είχαν καταγραφεί ήδη από τη δεκαετία του 1950 — πολύ πριν ο άνθρωπος αποκτήσει τη δυνατότητα παρακολούθησης του διαστήματος μέσω δορυφόρων.

Η έρευνα που άνοιξε τη συζήτηση

Η αρχική μελέτη ανήκει στην αστρονόμο Beatriz Villarroel και την ερευνητική ομάδα VASCO, και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports. Η Villarroel, που δραστηριοποιείται στο Nordic Institute for Theoretical Physics, είχε εντοπίσει περίεργα «παροδικά» φαινόμενα φωτός σε παλιές αστροφωτογραφίες.

Πρόκειται για λάμψεις που εμφανίζονται στιγμιαία και εξαφανίζονται, χωρίς να μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε γνωστά φυσικά φαινόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, οι λάμψεις αυτές είχαν «καθρεφτοειδή» χαρακτηριστικά και έδειχναν να περιστρέφονται, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο.

Η ανεξάρτητη επιβεβαίωση

Ο Busko, εξετάζοντας εκ νέου το υλικό, χρησιμοποίησε διαφορετική μεθοδολογία, αναλύοντας ζεύγη φωτογραφικών πλακών που είχαν ληφθεί με διαφορά περίπου 30 λεπτών, αλλά από την ίδια περιοχή του ουρανού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εντοπίσει δεκάδες παρόμοιες λάμψεις, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τα αρχικά ευρήματα της ομάδας VASCO.

Τα αποτελέσματα της δικής του μελέτης δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα arXiv, όπου ο ίδιος σημειώνει ότι τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν ανεξάρτητα την παρουσία τέτοιων παροδικών φαινομένων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις λάμψεις έχουν καταγραφεί πριν από την εκτόξευση του Sputnik 1 το 1957, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να σχετίζονται με ανθρώπινη δραστηριότητα στο διάστημα.

Τα δεδομένα που ενισχύουν το μυστήριο

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν επίσης περίπου 98.000 φωτογραφικές πλάκες από παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο τη δεκαετία του 1950. Και εκεί εντοπίστηκαν παρόμοιες «αναλαμπές», με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν εντυπωσιακά με εκείνα που είχε περιγράψει η ομάδα της Villarroel.

Αυτές οι «λάμψεις» ή «glints», όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται να εμφανίζονται με τρόπο που δεν εξηγείται εύκολα από γνωστά αστρονομικά ή ατμοσφαιρικά φαινόμενα, εντείνοντας τα ερωτήματα.

Ανοίγει ο δρόμος για νέα ερμηνεία

Ο Busko εκτιμά ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη ύπαρξης μορφών ζωής πέρα από τη Γη, αν και παραδέχεται ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Στα επόμενα βήματα της ομάδας περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση περισσότερων αρχείων, με στόχο να εντοπιστούν και άλλες παρόμοιες καταγραφές.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα αντικείμενα αυτά να αποτελούν από τις πρώτες καταγεγραμμένες ενδείξεις άγνωστης δραστηριότητας πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για ένα άγνωστο φυσικό φαινόμενο ή για κάτι που ξεπερνά όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα; Η απάντηση ίσως κρύβεται σε αρχεία δεκαετιών που μόλις τώρα αρχίζουν να «μιλούν».

