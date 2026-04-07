Σαν σήμερα 7 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Απριλίου.
- 1614 - Πεθαίνει ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός επίσης με τo ισπανικό προσωνύμιο El Greco που σημαίνει «Ο Έλληνας». Ηταν Κρητικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της ισπανικής Αναγέννησης.
- 1929 - Διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο πρώτος επίσημος αγώνας της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας απέναντι στη δεύτερη ομάδα της Ιταλίας (αποτέλεσμα, 1-4).
- 1933 - Κηρύσσεται το τέλος της περιόδου της Ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διήρκεσε 13 χρόνια.
- 1967 - Ξεσπάει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών, γνωστός και ως Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος του 1967 ή Τρίτος Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος
- 1968 - Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου Τζιμ Κλαρκ σκοτώνεται σε ατύχημα κατά τη διάρκεια αγώνα της Φόρμουλα 2 στο Χοκενχάιμ.
- 1992 - Πεθαίνει ο βουλευτής και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος, Αντώνης Τρίτσης. Το 1990 είχε εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων.
- 2000 - Πεθαίνει ο συνθέτης και στιχουργός, Άκης Πάνου.
- 2005 - Πεθαίνει ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο διακεκριμένος τραγουδιστής και συνθέτης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Στην καριέρα του συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες σύνθετες, ποιητές, στιχουργούς και γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική αποδοχή, αποκτώντας το προσωνύμιο «ο Σερ».
