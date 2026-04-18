Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μητρόπολη σαν την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από λίμνη στο Κιργιστάν

Κάτω από την μεταβαλλόμενη άμμο, το μοτίβο επανερχόταν συνεχώς. Δύτες που εργάζονταν στα βορειοδυτικά της λίμνης Ισίκ-Κουλ στο Κιργιστάν παρατηρούσαν ότι τα ρεύματα αποκάλυπταν παράλληλες γραμμές από ψημένο τούβλο, στη συνέχεια βαριές πέτρινες μορφές και έπειτα ξύλινα δοκάρια τοποθετημένα στις ίδιες ζώνες.

Οι φυσικοί πυθμένες λιμνών δεν σχηματίζουν τέτοιες γεωμετρίες. Τον Νοέμβριο του 2025, μια αποστολή επιβεβαίωσε αυτό που υποψιαζόταν η επαναλαμβανόμενη γεωμετρία: μια μεσαιωνική πόλη βρίσκεται σχεδόν άθικτη λίγα μόλις μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Ο βυθισμένος οικισμός εντοπίζεται κοντά στο χωριό Τορού-Αϊγκίρ, σε βάθη από ένα έως τέσσερα μέτρα. Η ρηχότητα του νερού επέτρεψε στις ερευνητικές ομάδες να χαρτογραφήσουν συστηματικά τον πυθμένα και να επανεξετάσουν τις κατασκευές κάθε φορά που οι καταιγίδες ανατάραζαν τα ιζήματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Live Science, αυτό που αποκαλύφθηκε δεν ήταν διάσπαρτα ίχνη, αλλά τέσσερις διακριτές ζώνες οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.

Στην πρώτη ζώνη εντοπίστηκαν κτίρια από ψημένο τούβλο. Σε μία από τις κατασκευές βρέθηκε ακόμη στη θέση του ένας μυλόπετρας, ένα βαρύ εργαλείο άλεσης που υποδηλώνει σταθερή παραγωγή τροφίμων και όχι προσωρινή εγκατάσταση. Δίπλα, πεσμένοι πέτρινοι τοίχοι και ξύλινα δοκάρια έδειχναν ότι τα κτίρια κατέρρευσαν εκεί όπου στέκονταν. Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν επίσης ίχνη δημόσιου κτιρίου με εξωτερική διακόσμηση συμβατή με ισλαμική αρχιτεκτονική, πιθανόν τζαμί, μεντρεσέ ή λουτρό.

Σε ξεχωριστή υποθαλάσσια περιοχή, οι δύτες χαρτογράφησαν μουσουλμανικό νεκροταφείο έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Ανασύρθηκαν δύο ταφές με προσανατολισμό προς τη Μέκκα, σύμφωνα με το ισλαμικό τελετουργικό. Το νεκροταφείο χρονολογείται πιθανότατα στον 13ο ή 14ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία η Χρυσή Ορδή συνέβαλε στη διάδοση του Ισλάμ στην περιοχή.

Η παλαιότερη κατοίκηση ανάγεται στην εποχή της κυριαρχίας των Καραχανιδών από τον 10ο αιώνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για έναν σύντομο εμπορικό σταθμό, αλλά για πόλη με συνεχή ζωή επί γενεές. Ο επικεφαλής της αποστολής Μαξίμ Μενσικόφ από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών ανέφερε ότι η περιοχή είχε έντονη θρησκευτική ποικιλομορφία πριν την επικράτηση του Ισλάμ. Όπως σημείωσε, οι κάτοικοι ακολουθούσαν παραδόσεις του τενγκρισμού, του βουδισμού και του νεστοριανού χριστιανισμού.

Η λίμνη Ισίκ-Κουλ συγκαταλέγεται στις βαθύτερες του κόσμου, με βάθη που φτάνουν περίπου τα 700 μέτρα. Ωστόσο, τα ευρήματα εντοπίζονται στα ρηχά, κοντά στη σημερινή ακτογραμμή, σε έναν διάδρομο που άλλοτε λειτουργούσε ως πέρασμα μεταξύ Κίνας και Δύσης. Ο Βαλέρι Κολτσένκο από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών του Κιργιστάν εξήγησε ότι η πόλη φαίνεται να καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό στις αρχές του 15ου αιώνα και στη συνέχεια να βυθίστηκε στη λίμνη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η τραγωδία μπορεί να συγκριθεί με την Πομπηία».

Η οροσειρά Τιέν Σαν που περιβάλλει τη λίμνη παραμένει σεισμικά ενεργή. Μια μετατόπιση ή ρήξη του πυθμένα θα μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια εισβολή νερού στους δρόμους και να καλύψει τις κατασκευές με ιζήματα μέσα σε σύντομο χρόνο. Τα ίχνη εγκατάλειψης πριν την καταστροφή δείχνουν ότι ίσως δεν χάθηκαν πολλές ζωές, αλλά το δομημένο περιβάλλον εξαφανίστηκε κάτω από το νερό.

Ο ίδιος ο Κολτσένκο χαρακτήρισε τον χώρο «πόλη ή μεγάλη εμπορική συγκέντρωση σε ένα από τα σημαντικά τμήματα του Δρόμου του Μεταξιού», συνδέοντας τον οικισμό με τα μεγάλα δίκτυα εμπορίου και όχι με μια απομονωμένη εγκατάσταση. Η ρηχή του θέση διευκολύνει σημαντικά τη συνέχιση των ερευνών, επιτρέποντας λεπτομερή χαρτογράφηση και δειγματοληψία σχεδόν όπως σε ανασκαφή ξηράς.

Σε άλλη υποθαλάσσια ζώνη εντοπίστηκε μεσαιωνική ισλαμική κεραμική, ανάμεσά της και ένα μεγάλο ακέραιο δοχείο νερού τύπου κουμ, το οποίο οι ερευνητές σχεδιάζουν να ανελκύσουν σε επόμενη αποστολή. Η κεραμική αυτή προσφέρει στοιχεία για την τοπική παραγωγή και τις εμπορικές διαδρομές. Παράλληλα, βρέθηκαν κατασκευές από πλίνθους και στρώματα εδάφους που δείχνουν διαδοχικές φάσεις δόμησης, με νέα κτίρια να ανεγείρονται πάνω σε παλαιότερα θεμέλια.

Η χαρτογράφηση δυσκολεύεται από τη μεταβαλλόμενη ορατότητα, γεγονός που ανάγκασε τις ομάδες να εργάζονται σε σύντομα χρονικά παράθυρα, καταγράφοντας κάθε τμήμα τοίχου με φωτογραφίες και ακριβείς μετρήσεις. Ο χώρος λειτουργεί σχεδόν σαν χερσαία ανασκαφή, με τη διαφορά ότι όλα βρίσκονται κάτω από το νερό.

Για την κατανόηση της εξέλιξης της ακτογραμμής, οι επιστήμονες προχώρησαν σε γεωτρήσεις ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης. Τα δείγματα αυτά περιέχουν διαδοχικά στρώματα που αποτυπώνουν φυσικές και ανθρώπινες αλλαγές στο πέρασμα των αιώνων. Παράλληλα, οργανικά υλικά όπως ξύλο υποβάλλονται σε εργαστηριακή χρονολόγηση με δενδροχρονολογία και ραδιοάνθρακα, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία των κατασκευών.

Η έρευνα ακολουθεί αρχές της UNESCO για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση των ευρημάτων στο σημείο τους και όχι στην άμεση απομάκρυνσή τους. Η ιστορική σημασία της περιοχής στον Δρόμο του Μεταξιού είναι ήδη τεκμηριωμένη, όμως τα νέα δεδομένα αποκαλύπτουν μια πολύ πιο σύνθετη και εκτεταμένη αστική παρουσία.

Αν και ο πλήρης χάρτης της μεσαιωνικής πόλης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, τα πρώτα στοιχεία είναι επαρκή για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου οικισμού που έζησε, άνθησε και τελικά χάθηκε κάτω από τα νερά της Ισίκ-Κουλ. Οι επόμενες αποστολές αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την έκταση και την τελική μοίρα μιας πόλης που παρέμεινε θαμμένη για περίπου έξι αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί ξανά από την ίδια τη λίμνη που την κατάπιε.