Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

Μια μακάβρια έρευνα που πραγματοποίησαν ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Reggio Emilia στην Ιταλία προσπαθεί να ρίξει «φως» στο τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο τις τελευταίες ώρες του

Δημήτρης Δρίζος

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν
Snapshot
  • Μια νέα μελέτη κατέγραψε όνειρα και οράματα που βιώνουν ασθενείς τελικού σταδίου, με συχνές εμφανίσεις αγαπημένων προσώπων και συμβόλων μετάβασης.
  • Τα όνειρα αυτά μπορεί να προκαλούν συναισθήματα γαλήνης ή φόβου, αντανακλώντας εσωτερικές συγκρούσεις ή ψυχολογικές ανάγκες.
  • Τα όνειρα τέλους ζωής φαίνεται να έχουν σημαντικό ψυχολογικό ρόλο, διευκολύνοντας την επεξεργασία δύσκολων θεμάτων μέσω συμβολικών εικόνων.
  • Πολλοί ασθενείς διστάζουν να μιλήσουν για αυτές τις εμπειρίες, φοβούμενοι χλευασμό ή παρερμηνείες.
  • Η κατανόηση αυτών των ονείρων μπορεί να βελτιώσει τη φροντίδα των ανθρώπων στο τέλος της ζωής τους.
Είναι ένα ερώτημα που λίγο-πολύ όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή: τι βιώνει ένας άνθρωπος όταν πλησιάζει το τέλος της ζωής του; Νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να ρίξει φως σε μια λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της εμπειρίας – τα όνειρα που εμφανίζονται λίγο πριν τον θάνατο.

Ερευνητές από την Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia στην Ιταλία κατέγραψαν τις εμπειρίες περισσότερων από 200 επαγγελματιών υγείας που φροντίζουν ασθενείς τελικού σταδίου, εστιάζοντας στα λεγόμενα όνειρα και οράματα τέλους ζωής (End-of-Life Dreams and Visions – ELDVs). Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Death Studies.

Συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και σύμβολα «μετάβασης»

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα από τα πιο συχνά μοτίβα ήταν τα ζωντανά όνειρα στα οποία οι ασθενείς έβλεπαν αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εικόνες αυτές συνοδεύονταν από ένα αίσθημα γαλήνης ή αποδοχής.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία επαγγελματία υγείας που περιέγραψε ασθενή να ονειρεύεται τον σύζυγό της να της λέει «σε περιμένω», κάτι που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη εσωτερικής συμφιλίωσης με τον επικείμενο θάνατο.

Παράλληλα, πολλοί ασθενείς ανέφεραν σύμβολα μετάβασης, όπως πόρτες, σκάλες ή έντονο φως. Μία γυναίκα, για παράδειγμα, περιέγραψε ότι έβλεπε τον εαυτό της να ανεβαίνει ξυπόλυτη προς μια ανοιχτή πόρτα γεμάτη φως.

Όχι πάντα γαλήνια – και σκοτεινές εικόνες

Δεν είχαν όμως όλα τα όνειρα θετικό πρόσημο. Ορισμένα χαρακτηρίστηκαν από έντονη ανησυχία ή φόβο. Σε μία περίπτωση, ασθενής ανέφερε ότι είδε «ένα τέρας με το πρόσωπο της μητέρας μου να με τραβά προς τα κάτω», μια εικόνα που οι επαγγελματίες υγείας συνέδεσαν με άλυτες συναισθηματικές συγκρούσεις ή φόβο αποχωρισμού.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν και όνειρα με έντονα στοιχεία ομορφιάς και ηρεμίας, συχνά μέσα από φυσικά ή συμβολικά τοπία. Ένας ασθενής περιέγραψε, για παράδειγμα, ένα λευκό άλογο να καλπάζει κατά μήκος της ακτής.

Ο ψυχολογικός ρόλος των ονείρων

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Elisa Rabitti, επισημαίνουν ότι τα όνειρα αυτά ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικό ψυχολογικό ρόλο για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους.

Όπως αναφέρουν, τα ELDVs «φέρουν σημαντική σχεσιακή δυναμική», καθώς επιτρέπουν στους ασθενείς να προσεγγίσουν δύσκολα και συχνά «ανείπωτα» θέματα μέσα από συμβολικές εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο, παρακάμπτονται τα εμπόδια της λογικής σκέψης, η οποία συχνά ενεργοποιεί μηχανισμούς άμυνας, όπως η άρνηση.

Γιατί δεν μιλούν εύκολα οι ασθενείς

Παρά το γεγονός ότι τέτοιες εμπειρίες φαίνεται να είναι συχνές, παραμένουν ελάχιστα κατανοητές τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη μελέτη, πολλοί ασθενείς διστάζουν να μιλήσουν για αυτά τα όνειρα, φοβούμενοι ότι θα γίνουν αντικείμενο χλευασμού ή ότι θα θεωρηθούν συγχυσμένοι.

Ακόμη κι όταν τα μοιράζονται, συχνά υποβαθμίζουν τη σημασία τους.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε στοιχεία από 239 γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους παρηγορητικής φροντίδας, καταγράφοντας τις αφηγήσεις των ασθενών τους.

Αν και οι ακριβείς αιτίες αυτών των ονείρων παραμένουν άγνωστες, αρκετοί επαγγελματίες υγείας εκτιμούν ότι τα θετικά και καθησυχαστικά οράματα –ιδιαίτερα εκείνα με αγαπημένα πρόσωπα– λειτουργούν ως ψυχοπνευματικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης της κατάστασης.

Αντίθετα, τα πιο σκοτεινά ή τρομακτικά όνειρα ενδέχεται να αντανακλούν ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ή κλινικές ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η κατανόηση αυτών των εμπειριών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της φροντίδας των ανθρώπων που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους.

