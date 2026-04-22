170 άνθρωποι ζουν μέσα σε ηφαίστειο και αυτό είναι το πιο «τρελό» νησί στον κόσμο

Σε έναν κόσμο που όλα τρέχουν και όλοι είναι διαρκώς συνδεδεμένο, υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει να έχει μείνει πεισματικά έξω από τον χάρτη της καθημερινότητας. Ένα μικρό νησί, χαμένο στον Ειρηνικό, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Τόκιο, φιλοξενεί μια κοινότητα που ζει με τους δικούς της ρυθμούς, σχεδόν σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος.

Το όνομά του είναι Αογκαζίμα και δεν θυμίζει τίποτα από την εικόνα που έχουμε για την Ιαπωνία των μεγαλουπόλεων. Εκεί, περίπου 170 άνθρωποι έχουν χτίσει μια καθημερινότητα μέσα σε ένα από τα πιο σπάνια γεωλογικά φαινόμενα στον πλανήτη: ένα ηφαίστειο μέσα σε άλλο ηφαίστειο.

