Η πρώτη πλωτή πλατφόρμα που παράγει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο από τη θερμότητα του ωκεανού

Μια βρετανική εταιρεία εγκατέστησε στον Ατλαντικό μια πλωτή πλατφόρμα που δοκιμάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέρα και νύχτα, αξιοποιώντας τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην επιφάνεια και τα βάθη της θάλασσας.

Ο ωκεανός μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένας τεράστιος φυσικός πόρος. Αυτό επιχειρεί να αποδείξει η Global OTEC, η οποία εγκατέστησε στα νερά των Καναρίων Νήσων μια πλωτή πλατφόρμα που παράγει ρεύμα από τη θερμότητα της θάλασσας. Η τεχνολογία λέγεται Ocean Thermal Energy Conversion και βασίζεται σε μια απλή αλλά εντυπωσιακή ιδέα: τα νερά της επιφάνειας είναι θερμά, τα νερά στα βάθη είναι πολύ πιο ψυχρά και αυτή η διαφορά μπορεί να κινήσει έναν κύκλο παραγωγής ενέργειας.

