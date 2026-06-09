Οι επιστήμονες το κάνουν πλέον επίσημο: Οι 8 κινήσεις που πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε εξωγήινο

Snapshot Η International Academy of Astronautics δημοσίευσε ένα σχέδιο οκτώ σημείων για την αντιμετώπιση επαφής με εξωγήινους, προτείνοντας να μην απαντηθεί καμία επικοινωνία χωρίς διεθνή συνεννόηση.

Οι επιστήμονες πρέπει να συνεργαστούν μέσω των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών για να αποφασίσουν αν και πώς θα δοθεί απάντηση σε επιβεβαιωμένη εξωγήινη επαφή.

Η ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να γίνεται άμεσα, με ακρίβεια και διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης αποδείξεων ή διαψεύσεων επαφής με εξωγήινη νοημοσύνη.

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της τεκμηρίωσης, διαχείρισης πληροφοριών, προστασίας αποδεικτικών στοιχείων και τήρησης υψηλών ηθικών προτύπων από τους επιστήμονες.

Η δημοσίευση των «αρχείων UFO» στις ΗΠΑ έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την πιθανότητα επικοινωνίας με εξωγήινους, καθιστώντας τις οδηγίες ιδιαίτερα επίκαιρες. Snapshot powered by AI

Οι άνθρωποι έχουν προειδοποιηθεί να κρατήσουν αποστάσεις από τους εξωγήινους και να μην απαντήσουν αν ποτέ εξωγήινοι έρθουν σε επαφή με τη Γη. Η σύσταση αυτή αποτελεί μέρος ενός σχεδίου οκτώ σημείων που δημοσίευσαν επιστήμονες και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος έρθει αντιμέτωπος με έναν πραγματικό εξωγήινο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύθηκαν από την International Academy of Astronautics, έναν κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 επιστήμονες από 97 χώρες. Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για το ενδεχόμενο επαφής με εξωγήινους, μετά τη δημοσιοποίηση από τον Donald Trump των λεγόμενων «αρχείων UFO» στις ΗΠΑ.

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά οκτώ συστάσεις, αποσκοπεί στο να «καθορίσει βέλτιστες πρακτικές για τους επιστήμονες» που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με «εξωγήινα όντα» και εξηγεί ακριβώς πώς και πότε θα ενημερωθεί το ευρύ κοινό σε περίπτωση επαφής με εξωγήινη νοημοσύνη.

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα σύσταση της έκθεσης είναι ότι, αν οι εξωγήινοι επικοινωνήσουν με επιστήμονες, «δεν θα πρέπει να σταλεί καμία απάντηση», τουλάχιστον μέχρι να πραγματοποιηθεί μια διεθνής συζήτηση σχετικά με το τι θα πρέπει να απαντηθεί.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιστήμονες «θα πρέπει να συνεργαστούν» για να αποφασίσουν «αν θα πρέπει να δοθεί απάντηση σε μια επιβεβαιωμένη ανίχνευση εξωγήινης νοημοσύνης και, εφόσον ναι, ποιο θα είναι το περιεχόμενό της», προσθέτοντας ότι «οι διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται μέσω των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών, ευρέως αντιπροσωπευτικών οργανισμών».

Στη συνέχεια σημειώνεται:

«Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαβουλεύσεις, δεν θα πρέπει να αποσταλεί καμία απάντηση».

Η έκθεση αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο μιας πιθανής απάντησης προς εξωγήινους, αναφέροντας ότι:

«Οι συγκεκριμένες διαδικασίες για αυτές τις διαβουλεύσεις θα καθοριστούν σε ξεχωριστή συμφωνία, διακήρυξη ή άλλο πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί μια συντονισμένη και υπεύθυνη προσέγγιση».

Παράλληλα, η έκθεση συμβουλεύει επιστήμονες και επιστημονικούς οργανισμούς για το πώς και πότε θα πρέπει να ενημερωθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη. Ευτυχώς για τους λάτρεις της εξωγήινης ζωής, φαίνεται πως το κοινό θα ενημερωθεί εάν υπάρξει κάποια τέτοια επαφή.

Αν και διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει «υποχρέωση δημοσιοποίησης των προσπαθειών» επικοινωνίας με εξωγήινους, η έκθεση υποστηρίζει ότι όσοι επιστήμονες επιτύχουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι διαφανείς σχετικά με τα ευρήματά τους.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εύλογα αιτήματα από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα δημόσιας επικοινωνίας. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πρέπει να είναι άμεσες, ακριβείς και ειλικρινείς».

Και προσθέτει:

«Η επικοινωνία σχετικά με συνεχιζόμενες παρατηρήσεις και αναλύσεις μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποτροπή φημών και την παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών. Ομοίως, εάν η ανάλυση καταλήξει ότι μια προηγουμένως αναφερθείσα επαφή δεν έχει εξωγήινη προέλευση, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και με σαφήνεια».

Συνολικά, η έκθεση προτείνει οκτώ βασικές αρχές για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη: