Νομπελίστας Ντέιβιντ Γκρος: Πολύ μικρές οι πιθανότητες η ανθρωπότητα να επιβιώσει για άλλα 50 χρόνια

Snapshot Ο νομπελίστας Ντέιβιντ Γκρος εκτιμά ότι οι πιθανότητες η ανθρωπότητα να επιβιώσει για άλλα 50 χρόνια είναι πολύ μικρές.

Βασίζει την πρόβλεψή του σε έννοιες όπως η σωρευτική πιθανότητα και ο επαναλαμβανόμενος κίνδυνος, εφαρμόζοντά Snapshot powered by AI

O νομπελίστας Ντέιβιντ Γκρος κάνει μία ζοφερή πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας, το οποίο μάλλον θα είναι βραχύβιο, καθώς δίνει πολύ μικρές πιθανότητες να επιβιώσει για άλλα 50 χρόνια.

Ο διακεκριμένος φυσικός, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2004 μεταφέρει τη μεθοδολογία που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων εννοιών όπως η σωρευτική πιθανότητα, ο επαναλαμβανόμενος κίνδυνος και η συμπεριφορά των συστημάτων, στο πεδίο της παγκόσμιας γεωπολιτικής.

«Σήμερα, αφιερώνω μέρος του χρόνου μου για να ενημερώσω τον κόσμο ότι οι πιθανότητες να ζήσουν άλλα 50 χρόνια είναι πολύ μικρές», δηλώνει ο Γκρος, μια βασική επιστημονική προσωπικότητα που συνέβαλε στην αποκάλυψη της πιο βαθιάς λειτουργίας της ύλης, κάτι που του προσδίδει σημαντική αυθεντία στη συζήτηση για το μέλλον.

Η σκέψη αυτή, που περιλαμβάνεται σε συνέντευξη που παραχώρησε στο μέσο Live Science, στοχεύει κατευθείαν στους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Μακριά από το να πρόκειται για μια καταστροφική πρόβλεψη χωρίς βάση, ο Γκρος εξηγεί, ότι υπάρχει περίπου 2% ετήσια πιθανότητα πυρηνικής σύγκρουσης, κάτι που θα μείωνε την προσδοκία παγκόσμιας επιβίωσης σε περίπου 35 χρόνια.

Ο Γκρος διευκρινίζει ότι η εκτίμησή του δεν είναι ακριβής, αλλά είναι αντιπροσωπευτική του τρέχοντος σκηνικού. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο ετήσιος κίνδυνος πυρηνικού πολέμου κυμαινόταν γύρω στο 1%. Ωστόσο, η υποβάθμιση των διεθνών συμφωνιών και η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων έχουν ανεβάσει αυτό το ποσοστό.