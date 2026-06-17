Μαθηματικοί ισχυρίζονται ότι βρήκαν σε πόσα χρόνια θα εξαφανιστεί πλήρως η ανθρωπότητα

Η θεωρία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη

Δημήτρης Δρίζος

Μαθηματικοί ισχυρίζονται ότι βρήκαν σε πόσα χρόνια θα εξαφανιστεί πλήρως η ανθρωπότητα
WHAT THE FACT
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Οι μαθηματικοί έχουν χρησιμοποιήσει μια αμφιλεγόμενη στατιστική φόρμουλα για να προβλέψουν πότε η ανθρωπότητα θα μπορούσε να εξαφανιστεί.

Ο υπολογισμός, γνωστός ως «επιχείρημα της ημέρας της κρίσης» (doomsday argument), ξεκινά από την εκτίμηση ότι περίπου 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν ζήσει σε όλη την ανθρώπινη ιστορία.

Οι ερευνητές στη συνέχεια υποθέτουν ότι οι άνθρωποι που ζουν σήμερα κατέχουν μια τυχαία θέση στο χρονολόγιο της ανθρωπότητας και δεν βρίσκονται σε μια ασυνήθιστα πρώιμη περίοδο.

Με βάση αυτή την υπόθεση, υπάρχει 95% πιθανότητα ότι τα 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ήδη ζήσει αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% όλων των ανθρώπων που θα υπάρξουν ποτέ.

Επειδή το 100% είναι 20 φορές μεγαλύτερο από το 5%, οι μαθηματικοί πολλαπλασιάζουν τα 117 δισεκατομμύρια επί 20, καταλήγοντας σε έναν μέγιστο ανθρώπινο πληθυσμό περίπου 2,34 τρισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Με βάση τα τρέχοντα ποσοστά γεννήσεων, η ανθρωπότητα θα έφτανε σε αυτόν τον αριθμό σε περίπου 17.100 χρόνια.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί ένα στατιστικό άνω όριο για το μέλλον της ανθρωπότητας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει 95% πιθανότητα το είδος μας να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια, είτε λόγω κλιματικής αλλαγής, πυρηνικού πολέμου, πανδημίας είτε κάποιας άλλης καταστροφής.

Η θεωρία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και έχει απορριφθεί από πολλούς επιστήμονες.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι υποθέσεις πίσω από τον υπολογισμό είναι υπερβολικά απλοϊκές και αγνοούν αμέτρητους παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλάξουν δραματικά το μέλλον της ανθρωπότητας.

Άλλοι επισημαίνουν ότι αν οι άνθρωποι αποικίσουν άλλους πλανήτες, αναπτύξουν νέες τεχνολογίες ή επιβιώσουν για εκατομμύρια χρόνια, ο υπολογισμός παύει να ισχύει.

Το επιχείρημα βασίζεται σε αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν Κοπερνίκεια αρχή, δηλαδή την ιδέα ότι οι άνθρωποι δεν κατέχουν μια ιδιαίτερη ή προνομιακή θέση στο σύμπαν.

Το Scientific American ανέφερε το doomsday argument την Τρίτη.

Για να εξηγήσουν τη θεωρία, οι ερευνητές ζητούν από τους ανθρώπους να φανταστούν ότι όλοι οι άνθρωποι που θα ζήσουν ποτέ είναι παραταγμένοι σε ένα τεράστιο χρονολόγιο, από τον πρώτο άνθρωπο που γεννήθηκε μέχρι τον τελευταίο.

Αν περίπου 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ζήσει, τότε, στατιστικά μιλώντας, θα ήταν ασυνήθιστο η ανθρωπότητα να συνεχίσει τόσο ώστε να γεννηθούν τρισεκατομμύρια ακόμη άνθρωποι.

Οι υποστηρικτές το παρομοιάζουν με την τυχαία επιλογή μιας μπάλας πινγκ πονγκ με αριθμό από ένα από δύο κουτιά.

Το ένα κουτί περιέχει 10 μπάλες και το άλλο 100.000. Αν τραβήξεις τη μπάλα με τον αριθμό τέσσερα, θα υπέθετες φυσιολογικά ότι προήλθε από το μικρότερο κουτί, επειδή οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με το επιχείρημα της ημέρας της κρίσης, η ίδια λογική εφαρμόζεται και στην ανθρωπότητα.

Αν περίπου 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ζήσει, η θεωρία υποστηρίζει ότι είναι στατιστικά πιο πιθανό ο συνολικός αριθμός της ανθρωπότητας να παραμείνει σχετικά περιορισμένος, αντί να επεκταθεί απεριόριστα στον γαλαξία.

Ο υπολογισμός βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει 95% πιθανότητα τα περίπου 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι που έχουν ήδη ζήσει να μην αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% όλων των ανθρώπων που θα υπάρξουν ποτέ.

Αν τα 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιστοιχούν στο 5% της συνολικής ανθρωπότητας, τότε ο συνολικός αριθμός φτάνει περίπου τα 2,34 τρισεκατομμύρια ανθρώπους.

Με άλλα λόγια, οι μαθηματικοί πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ήδη ζήσει επί 20, επειδή το 100% είναι 20 φορές μεγαλύτερο από το 5%.

Χρησιμοποιώντας τα σημερινά ποσοστά γεννήσεων, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η ανθρωπότητα θα έφτανε σε αυτό το όριο σε περίπου 17.100 χρόνια.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ως ένα πολύ μακρινό μέλλον, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάιο προειδοποίησε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε να καταρρεύσει μέχρι το 2064.

Αυτό θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα κλιματικής κατάρρευσης, πανδημίας, παγκόσμιας σύγκρουσης ή έλλειψης πόρων, προειδοποίησαν οι επιστήμονες.

«Το πιο προκλητικό μέρος της εργασίας μας εξετάζει υποθετικά μελλοντικά σενάρια», ανέφεραν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.

«Μοντελοποιήσαμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν μεγάλες περιβαλλοντικές κρίσεις επέβαλαν απότομα σοβαρά όρια φέρουσας ικανότητας στη Γη.

«Υπό μια σκόπιμα συντηρητική υπόθεση χειρότερου σεναρίου ότι η βιώσιμη φέρουσα ικανότητα της Γης έπεφτε ξαφνικά στα περίπου δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους, το μοντέλο μας προβλέπει μια ταχεία παγκόσμια μείωση του πληθυσμού, με την ανθρωπότητα να μπορεί να υποδιπλασιαστεί μέχρι περίπου το 2064.»

Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δεν είναι πρόβλεψη, αλλά ένα «ενδεικτικό μαθηματικό σενάριο» που δείχνει πόσο ευαίσθητη μπορεί να είναι η δυναμική του πληθυσμού σε απότομες αλλαγές.

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