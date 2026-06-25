Σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο και έμειναν άφωνοι: Είχε 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας στο αυτοκίνητο
33χρονος οδηγός συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν αστυνομικοί στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν σταμάτησαν έναν οδηγό για υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς σε έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ