Σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο και έμειναν άφωνοι: Είχε 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας στο αυτοκίνητο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν αστυνομικοί στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν σταμάτησαν έναν οδηγό για υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς σε έλεγχο.

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