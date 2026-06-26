Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν μια εντελώς άθικτη πόλη των Μάγια κρυμμένη για 1.000 χρόνια

Snapshot Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την άθικτη πόλη των Μάγια Minanbé, θαμμένη κάτω από τη ζούγκλα για πάνω από 1.000 χρόνια στο Μεξικό.

Η πόλη καλύπτει περίπου 15 εκτάρια και περιλαμβάνει πλατείες, τελετουργικά κτίρια, παλάτια και ένα εκτεταμένο σύστημα διαχείρισης νερού.

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε σαρώσεις LiDAR και επιτόπιες έρευνες, με έγκριση από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού.

Βρέθηκαν 14 μνημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός καλά διατηρημένου πυραμιδοειδούς ναού με γλυφικές επιγραφές και στήλες με σκηνές αποκεφαλισμού.

Τα μνημεία χρονολογούνται κυρίως στην Ύστερη Κλασική περίοδο (7ος

9ος αιώνας μ.Χ.), προσφέροντας νέα στοιχεία για την πολιτισμική και πολιτική ιστορία των Μάγια. Snapshot powered by AI

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια μέχρι πρότινος άγνωστη πόλη των Μάγια, κρυμμένη βαθιά μέσα στο φυσικό καταφύγιο Calakmul στο Μεξικό. Η πόλη, που ονομάστηκε Minanbé, διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και παρέμενε θαμμένη κάτω από πυκνή ζούγκλα για περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε από μια μεξικανο-σλοβενική ομάδα με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Ivan Šprajc από το Ερευνητικό Κέντρο της Σλοβενικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Κρυμμένος σε μια απομονωμένη περιοχή της πολιτείας Campeche, ο οικισμός απέφυγε τη σύγχρονη ανθρώπινη παρέμβαση χάρη στην πυκνή βλάστηση και την απουσία δασικών δρόμων.

Το εύρημα αποτελεί το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα σχεδόν 30 ετών αρχαιολογικής έρευνας στις Κεντρικές Πεδιάδες των Μάγια. Οι ερευνητές συνδύασαν αερομεταφερόμενες σαρώσεις LiDAR με επιτόπιες έρευνες για να εντοπίσουν και να χαρτογραφήσουν τον χώρο, αφού έλαβαν άδεια από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH) του Μεξικού.

Το LiDAR αποκάλυψε μια πόλη κρυμμένη κάτω από το δάσος

Η αποστολή επικεντρώθηκε σε μια περιοχή δυτικά της Chactún, ενός σημαντικού κέντρου των Μάγια που είχε εντοπιστεί αρχικά από την ομάδα του Ivan Šprajc το 2013. Η τεχνολογία LiDAR εντόπισε δομές θαμμένες κάτω από το δασικό κάλυμμα, οδηγώντας τους αρχαιολόγους σε έναν εκτεταμένο αστικό οικισμό. Η πρόσβαση δεν ήταν εύκολη, καθώς η ομάδα χρειάστηκε να ανοίξει μονοπάτι πέντε χιλιομέτρων μέσα στη ζούγκλα, να συνεχίσει με οχήματα παντός εδάφους και στη συνέχεια πεζή. Μόλις έφτασαν, επιβεβαίωσαν ότι η πόλη κάλυπτε περίπου 15 εκτάρια.

Οι ερευνητές εντόπισαν πλατείες, τελετουργικά κτίρια, παλάτια, αναβαθμίδες και ένα εκτεταμένο σύστημα διαχείρισης νερού που περιλάμβανε υγροτόπους και υδραυλικά κανάλια. Η πόλη ονομάστηκε Minanbé, που σημαίνει «δεν υπάρχει μονοπάτι» στη γλώσσα των Γιουκατέκ Μάγια, ως αναφορά στην απομονωμένη της θέση. Ο Šprajc ανέφερε ότι η κατάσταση διατήρησης της πόλης ήταν απρόσμενη.

«Σε σύγκριση με άλλες περιοχές όπου έχουμε πραγματοποιήσει έρευνες, η πρόσβαση εδώ ήταν πολύ πιο δύσκολη. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, αυτή είναι η πρώτη τοποθεσία που βρίσκουμε εντελώς άθικτη, χωρίς ενδείξεις λεηλασίας. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη.»

Αρχαία μνημεία αποκαλύπτουν ένα ξεχασμένο παρελθόν

Όπως ανέφερε σε μεταφρασμένη δήλωση το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια είναι ένας πυραμιδοειδής ναός που υψώνεται πάνω από 13 μέτρα πάνω από το περιβάλλον. Ο αρχαιολόγος Vitan Vujanović σημείωσε ότι το κτίσμα παρουσιάζει χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού στυλ Río Bec, όπως λεπτοδουλεμένη λιθοδομή, διακοσμητικά πάνελ στις προσόψεις, απότομες σκάλες και άνω γείσα.

Ο ναός συνδέεται επίσης με μια χαραγμένη στήλη (stela), κάτι που, όπως είπε ο Vujanović, δεν είχε καταγράψει ξανά σε τέτοια κατάσταση διατήρησης.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράφω έναν ναό σχετικά καλά διατηρημένο και ακόμη συνδεδεμένο με στήλη που φέρει γλυφικές επιγραφές.»

Η ομάδα κατέγραψε 14 μνημεία, συμπεριλαμβανομένων στηλών και βωμών διακοσμημένων με ιερογλυφικές επιγραφές και σκαλιστές παραστάσεις. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά, η Στήλη 1, απεικονίζει μια φιγούρα να κρατά λεπίδα ή τσεκούρι πάνω από έναν αιχμάλωτο σε σκηνή αποκεφαλισμού.

Για τη λεπτομερή μελέτη των μνημείων, οι ερευνητές δημιούργησαν τρισδιάστατα μοντέλα με φωτογραμμετρία. Αυτές οι ψηφιακές αναπαραστάσεις επέτρεψαν στον επιγραφολόγο Octavio Esparza Olguín να εξετάσει επιγραφές που είχαν φθαρεί έντονα με το πέρασμα του χρόνου.

Το παρελθόν των Μάγια στη Minanbé αποκαλύπτεται

Μια επιγραφή στη Στήλη 1 καταγράφει την ημερομηνία 5 Ajaw, που αντιστοιχεί στο 849 μ.Χ. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον κάποια από τα μνημεία κατασκευάστηκαν κατά την Ύστερη Κλασική περίοδο, λίγο πριν την εγκατάλειψη πολλών πόλεων των Μάγια τον 10ο αιώνα.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης αρκετούς κυκλικούς βωμούς και έναν ορθογώνιο βωμό που φαίνεται να έχουν αλλοιωθεί σκόπιμα στην αρχαιότητα. Ένα άλλο μνημείο, γνωστό ως Μνημείο 6, απεικονίζει έναν ηγεμόνα με περίτεχνη φτερωτή κόμμωση και τελετουργική ενδυμασία, μαζί με ιερογλυφικά πλαίσια.

Ο Esparza Olguín εντόπισε μέρος μιας χρονολόγησης Long Count στο Μνημείο 6, που ενδέχεται να το τοποθετεί στα τέλη του 7ου αιώνα μ.Χ., καθιστώντας το πιθανόν το αρχαιότερο χρονολογημένο μνημείο της ευρύτερης περιοχής.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ομάδες από τη βόρεια χερσόνησο του Γιουκατάν να μετακινήθηκαν στην περιοχή κατά την Ύστερη Κλασική περίοδο και να έπαιξαν ρόλο στις πολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν την παρακμή της πόλης.

«Κάθε νέο εύρημα μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπλοκότητα του πολιτισμού των Μάγια», δήλωσε ο ίδιος. «Ταυτόχρονα, ανοίγει νέα ερωτήματα που θα απαιτήσουν περαιτέρω έρευνα για να απαντηθούν», πρόσθεσε ο Šprajc.