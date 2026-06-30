Επιστήμονες μπορούν να εξάγουν κρυμμένο DNA που έχει διατηρηθεί σε χειρόγραφα ηλικίας 1.300 ετών

Snapshot Ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο συλλογής DNA από περγαμηνές χωρίς να προκαλούν ζημιά στα χειρόγραφα, χρησιμοποιώντας στεγνό κυτταρολογικό πινέλο.

Το DNA που διατηρείται στην περγαμηνή προέρχεται από τα δέρματα ζώων και μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για την προέλευση, την κατασκευή και το ιστορικό των χειρογράφων.

Η ανάλυση του DNA μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της εξέλιξης των αγροτικών ζώων, των φυλών κτηνοτροφίας και της εξάπλωσης ασθενειών μέσα στους αιώνες.

Η νέα μέθοδος ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτιστικών ιδρυμάτων για τη μελέτη σπάνιων χειρογράφων χωρίς να τα βλάπτει.

Η έρευνα πάνω στη γενετική των περγαμηνών αποτελεί ανεξερεύνητο πεδίο που συνδυάζει γενετική και ιστορία, με προοπτικές για σημαντικές μελλοντικές ανακαλύψεις. Snapshot powered by AI

Για αιώνες, τα χειρόγραφα σε περγαμηνή έχουν διαφυλάξει πολύ περισσότερα από τις λέξεις που είναι γραμμένες στις σελίδες τους. Ερευνητές αποκάλυψαν τώρα ένα κρυμμένο στρώμα βιολογικής πληροφορίας που είναι «κλειδωμένο» μέσα σε αυτά τα ιστορικά έγγραφα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για τη μελέτη του παρελθόντος χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα ίδια τα αντικείμενα.

Τα ιστορικά χειρόγραφα σε περγαμηνή γοητεύουν εδώ και καιρό τους ιστορικούς για τις ιστορίες που καταγράφονται στο κείμενό τους. Ωστόσο, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό παραμελημένο. Επιστήμονες βρήκαν τώρα έναν τρόπο να εξετάσουν αυτό το «ξεχασμένο αρχείο», διατηρώντας τα χειρόγραφα που έχουν επιβιώσει για αιώνες απολύτως άθικτα.

Η περγαμηνή χρησιμοποιούνταν ευρέως σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Αφρικής για νομικά έγγραφα, θρησκευτικά κείμενα, χάρτες και διοικητικά αρχεία. Κατασκευασμένη από δέρματα ζώων, αυτή η μορφή χειρογράφων διατηρεί επίσης βιολογικά ίχνη από τα ζώα που παρείχαν το υλικό. Όπως αναφέρεται στο περιοδικό Manuscript Studies: A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies, οι ερευνητές έδειξαν ότι αυτό το κρυφό αρχείο μπορεί πλέον να προσεγγιστεί μέσω σύγχρονων τεχνικών αλληλούχισης DNA, χωρίς να προκληθεί ζημιά στα έγγραφα.

Ένα απλό πινέλο διευκολύνει τη λήψη DNA

Για να αξιολογήσουν τη μέθοδο, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε 91 ιστορικά χειρόγραφα που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη Rubenstein του Πανεπιστημίου Duke. Η συλλογή περιλάμβανε έγγραφα από την Αγγλία, την Αιθιοπία και άλλες περιοχές, με χρονολογίες που εκτείνονται από τα τέλη του 8ου αιώνα έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Αντί να κόψουν ή να ξύσουν την περγαμηνή, οι ερευνητές τρίβουν απαλά την επιφάνειά της με ένα στεγνό κυτταρολογικό πινέλο, το ίδιο είδος που χρησιμοποιείται συνήθως για τεστ Παπ. Το πινέλο συγκέντρωσε κυτταρικό υλικό χωρίς να επηρεάσει τα χειρόγραφα. Ο Matthew Breen, συν-συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε ότι:

«Τα κυτταρολογικά πινέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι στεγνά και κάνουν εξαιρετική δουλειά στη συλλογή κυτταρικού υλικού χωρίς να βλάπτουν την ακεραιότητα του αντικειμένου που δειγματοληπτείται.»

Μετά τη συλλογή, οι επιστήμονες εξήγαγαν τα κύτταρα και τα ανέλυσαν με τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς, αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογία. Οι μέθοδοι αυτές ανέκτησαν και ενίσχυσαν γενετικές αλληλουχίες κατάλληλες για λεπτομερή ανάλυση, χωρίς να αλλοιωθεί η κατάσταση των ιστορικών εγγράφων.

Οι αρχαίες περγαμηνές διατηρούν περισσότερα από την ιστορία του κειμένου

Όπως εξηγεί η τελευταία έρευνα, η αξία της περγαμηνής ξεπερνά κατά πολύ τις λέξεις που είναι γραμμένες στην επιφάνειά της. Καθώς το υλικό προέρχεται από δέρματα ζώων, διατηρεί DNA που μπορεί να βοηθήσει στην απάντηση ιστορικών ερωτημάτων για τα ίδια τα χειρόγραφα.

«Αυτή η γενετική πληροφορία, με τη σειρά της, μας προσφέρει ένα παράθυρο στο παρελθόν, απαντώντας σε ερωτήματα όπως το πότε και πού δημιουργήθηκε ένα χειρόγραφο», εξήγησε ο Tim Stinson, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας στο North Carolina State University.

Το DNA που διατηρείται στην περγαμηνή έχει αξία πέρα από τα ίδια τα χειρόγραφα. Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του NC State University, μπορεί να αποκαλύψει πώς εξελίχθηκαν τα αγροτικά ζώα, πώς αναπτύχθηκαν οι φυλές κτηνοτροφίας μέσα στους αιώνες και πώς εξαπλώθηκαν ασθένειες μεταξύ τους.

Το γραπτό περιεχόμενο πολλών περγαμηνών καταγράφει ήδη ιστορικά γεγονότα, νομικές συμφωνίες ή θρησκευτικές πρακτικές. Το διατηρημένο DNA τους προσφέρει τώρα ένα επιπλέον επίπεδο αποδείξεων που μπορεί να μελετηθεί παράλληλα με το κείμενο, δημιουργώντας ένα πλουσιότερο ιστορικό υλικό.

Οι ιστορικές συλλογές μπορεί σύντομα να γίνουν ευκολότερες στη μελέτη

Μία από τις βασικές προκλήσεις της «γενετικής της περγαμηνής» ήταν η πρόσβαση σε σπάνια χειρόγραφα. Βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία ήταν εύλογα επιφυλακτικά στο να επιτρέψουν επιστημονική δειγματοληψία, λόγω φόβων ότι πολύτιμα αντικείμενα θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά.

Η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι το κυτταρικό υλικό μπορεί να συλλεχθεί χωρίς να επηρεαστεί η ακεραιότητα της περγαμηνής. Ο Stinson χαρακτήρισε αυτό το επίτευγμα «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός», σημειώνοντας ότι η μέθοδος θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ιδρυμάτων που είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση πολιτιστικά σημαντικών συλλογών.

«Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να εξάγουμε τεράστιο όγκο νέας πληροφορίας από αυτές τις περγαμηνές χωρίς να τις βλάπτουμε», δήλωσε ο Breen. «Αυτό ελπίζουμε ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτών των ιστορικών εγγράφων.»

Η ερευνητική ομάδα τόνισε επίσης ότι το πεδίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο. Ο Stinson ανέφερε ότι αναζητούν χρηματοδότηση για να συνεχίσουν την έρευνα πάνω σε αυτό που χαρακτήρισε «μια τεράστια, ανεκμετάλλευτη πηγή ιστορικής πληροφορίας».

«Έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετική ευκαιρία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εντελώς νέο πεδίο, που ενώνει ένα πραγματικά διεπιστημονικό φάσμα γνώσης από τη γενετική έως τη μεσαιωνική ιστορία», κατέληξε.