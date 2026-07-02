Τι θα γινόταν αν οι εξωγήινοι επικοινωνούσαν μαζί μας; Οι επιστήμονες ήδη προετοιμάζονται

Snapshot Η πρώτη επαφή με εξωγήινους πιθανότατα θα ξεκινούσε με τη λήψη ενός διακριτικού σήματος μέσω ραδιοτηλεσκοπίων.

Τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση τέτοιου σήματος έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή των κοινωνικών μέσων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Κανένα σήμα δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη εξωγήινης νοημοσύνης χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση από πολλές ερευνητικές ομάδες.

Η ανακάλυψη ενός τέτοιου σήματος δύσκολα θα παραμείνει μυστική, λόγω της ταχείας διάδοσης πληροφοριών και θεωριών συνωμοσίας.

Η απόφαση για οποιαδήποτε απάντηση σε επαφή με εξωγήινους θα πρέπει να λαμβάνεται από τη διεθνή κοινότητα και όχι από μεμονωμένα κράτη ή οργανισμούς. Snapshot powered by AI

Η πρώτη επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς πιθανότατα δεν θα έμοιαζε με χολιγουντιανό θέαμα με ιπτάμενους δίσκους.

Σύμφωνα με επιστήμονες, θα ξεκινούσε με ένα διακριτικό, παράξενο σήμα που θα εντοπιζόταν από ένα ραδιοτηλεσκόπιο και θα ακολουθούσε μήνες ή και χρόνια προσεκτικής επαλήθευσης. Γι’ αυτό οι ειδικοί έχουν επικαιροποιήσει τα σχετικά πρωτόκολλα, ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να διαχειριστεί ένα από τα σημαντικότερα πιθανά επιστημονικά ευρήματα στην ιστορία.

Οι νέες συστάσεις ανταποκρίνονται στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ταχείας διάδοσης της παραπληροφόρησης. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι κανένα σήμα δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη εξωγήινης νοημοσύνης, αν δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από άλλες ερευνητικές ομάδες. Ιστορικά, έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις ψευδών συναγερμών.

Οι συντάκτες των οδηγιών επισημαίνουν επίσης ότι η ανακάλυψη ενός τέτοιου σήματος θα ήταν σχεδόν αδύνατο να παραμείνει μυστική στις μέρες μας, καθώς η εικασία και οι θεωρίες συνωμοσίας θα άρχιζαν πιθανότατα να διαδίδονται ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η ανάλυση.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί η επαφή, οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι οποιαδήποτε απάντηση δεν θα πρέπει να αποφασίζεται από ένα μόνο κράτος ή έναν επιστημονικό φορέα, αλλά από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.