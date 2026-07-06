Codex H: Oι 42 χαμένες σελίδες του χειρόγραφου της Καινής Διαθήκης ηλικίας 1.500 ετών ανακτήθηκαν

Η περγαμηνή που φυλασσόταν σε Μονή του Αγίου Όρους διαλύθηκε και κομμάτια της χρησιμοποιήθηκαν για τη βιβλιοδεσία άλλων βιβλίων 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Codex H: Oι 42 χαμένες σελίδες του χειρόγραφου της Καινής Διαθήκης ηλικίας 1.500 ετών ανακτήθηκαν
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  • Ανακτήθηκαν 42 χαμένες σελίδες του Codex H, ενός χειρογράφου της Καινής Διαθήκης του 6ου αιώνα, μέσω πολυφασματικής απεικόνισης που αποκάλυψε αόρατο μελάνι.
  • Το Codex H είχε αποσυναρμολογηθεί τον 13ο αιώνα στη Μονή Μεγίστης Λαύρας και η περγαμηνή του επαναχρησιμοποιήθηκε στη βιβλιοδεσία άλλων βιβλίων.
  • Οι ανακτηθείσες σελίδες δεν αλλάζουν το κείμενο των Επιστολών του Παύλου, αλλά αποκαλύπτουν τον τρόπο οργάνωσης και χρήσης τους από τις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες.
  • Βρέθηκαν μερικοί από τους παλαιότερους καταλόγους κεφαλαίων και διορθώσεις από αντιγραφείς του 6ου αιώνα, που δείχνουν ενεργή επεξεργασία του κειμένου.
  • Το έργο πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της Μονής Μεγίστης Λαύρας και χρηματοδότηση από το Templeton Religion Trust και βρετανικά ερευνητικά συμβούλια.
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Ένα αντίγραφο των Επιστολών του Αγίου Παύλου του 6ου αιώνα αποσυναρμολογήθηκε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος τον 13ο αιώνα, η περγαμηνή του κόπηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε ως υπολείμματα βιβλιοδεσίας για άλλα βιβλία

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης με επικεφαλής τον καθηγητή Γκάρικ Άλεν ανακοίνωσαν στις 24 Απριλίου 2026 ότι είχαν ανακτήσει 42 από αυτές τις χαμένες σελίδες από το χειρόγραφο, γνωστού ως Codex H, εντοπίζοντας μελάνι που είχε μεταφερθεί αόρατα από τη μία σελίδα στην άλλη πριν από αιώνες.

Το Codex H είναι μία από τις παλαιότερες σωζόμενες μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης, και το ανακτηθέν υλικό προσφέρει στους μελετητές μια σπάνια εικόνα για το πώς οι πρώιμες χριστιανικές κοινότητες οργάνωναν και χειρίζονταν τα ιερά τους κείμενα.

Ο Codex H συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιότερων σωζόμενων μαρτυριών για τις Επιστολές του Παύλου, γεγονός που έκανε την τελική αποσυναρμολόγησή του μια σημαντική απώλεια για τους μελετητές που ερευνούν την πρώιμη μετάδοση της Καινής Διαθήκης.

Όταν το βιβλίο διαλύθηκε, οι μοναχοί της Λαύρας δεν πέταξαν την περγαμηνή. Η επαναχρησιμοποίηση της ήταν συνήθης πρακτική όταν ένα χειρόγραφο δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει ως αναγνώσιμο βιβλίο, καθώς το υλικό ήταν ακριβό και αρκετά ανθεκτικό για να εξυπηρετήσει έναν δεύτερο σκοπό.

Οι μοναχοί ξαναέβαψαν τα φύλλα με μελάνι και τα αξιοποίησαν ως προφύλλα και ενίσχυση της βιβλιοδεσίας για άλλα χειρόγραφα. Αυτή η απόφαση διασκόρπισε το αρχικό κείμενο, αλλά αντί να το καταστρέψει εντελώς, κατέστησε το περιεχόμενο μη αναγνώσιμο στην αρχική του μορφή.

Κατά τους επόμενους αιώνες, αυτά τα χειρόγραφα - φιλοξενητές ταξίδεψαν μακριά από το Άγιο Όρος. Τα σωζόμενα αποσπάσματά του φυλάσσονται σήμερα σε βιβλιοθήκες σε όλη την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Γαλλία, με κάθε μία να διαθέτει μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτού που κάποτε ήταν ένα ενιαίο βιβλίο.

Η μέθοδος ανάκτησης βασίστηκε σε μια παρενέργεια της επανεγγραφής των μοναχών. Όταν εφάρμοζαν φρέσκο μελάνι στην παλιά περγαμηνή, οι χημικές ουσίες στο νέο μείγμα προκαλούσαν αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «βλάβη μεταφοράς».

Η βλάβη αυτή δημιούργησε μια κατοπτρική εικόνα του κειμένου στην απέναντι σελίδα, η οποία μερικές φορές διείσδυε σε βάθος αρκετών φύλλων, αλλά δεν ήταν εμφανώς ορατές με γυμνό μάτι.

Για να τις διαβάσουν, η ομάδα του Άλεν συνεργάστηκε με την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Παλαιών Χειρογράφων (Early Manuscripts Electronic Library) και χρησιμοποίησε πολυφασματική απεικόνιση, μια τεχνική που φωτογραφίζει μια σελίδα κάτω από πολλαπλές ζώνες φωτός, από το υπεριώδες έως το υπέρυθρο, για να αποκαλύψει χαρακτηριστικά αόρατα στο μάτι.

Επεξεργάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις εικόνες των σωζόμενων σελίδων, οι ερευνητές ανέδειξαν το «κρυμμένο» κείμενο και ανέκτησαν αποτελεσματικά διάφορα στρώματα γραφής από κάθε φυσικό φύλλο. Στη συνέχεια, ειδικοί στο Παρίσι πραγματοποίησαν χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα στην περγαμηνή, επιβεβαιώνοντας την προέλευσή της από τον 6ο αιώνα και τοποθετώντας την ανακάλυψη σε μια συγκεκριμένη περίοδο της πρώιμης παραγωγής χειρογράφων.

Οι ανακτηθείσες σελίδες δεν αλλάζουν τη διατύπωση των Επιστολών του Παύλου, αλλά αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστολές αυτές οργανώνονταν και χρησιμοποιούνταν από τους πρώτους αναγνώστες.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων συγκαταλέγονται μερικοί από τους παλαιότερους γνωστούς καταλόγους κεφαλαίων για τα κείμενα του Παύλου, μέρος ενός συστήματος πλοήγησης που επέτρεπε στους αναγνώστες να εντοπίζουν αποσπάσματα πριν ακόμη υπάρξουν αριθμοί σελίδων.

Οι διαχωρισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα διαφέρουν σημαντικά από τους αριθμούς κεφαλαίων που συναντώνται σε μια σύγχρονη Βίβλο, προσφέροντας στους μελετητές μια σαφέστερη εικόνα για το πώς το κείμενο χωριζόταν και αναφερόταν πολύ πριν υιοθετηθεί η τυποποιημένη αρίθμηση κεφαλαίων.

Τα αποσπάσματα φέρουν επίσης διορθώσεις και περιθωριακές σημειώσεις που προστέθηκαν από αντιγραφείς του 6ου αιώνα, απόδειξη ότι ασχολούνταν άμεσα με το κείμενο αντί να το αντιγράφουν μηχανικά. Αυτές οι προσθήκες δείχνουν μεμονωμένους αναγνώστες να ανταποκρίνονται στο χειρόγραφο και να το βελτιώνουν με την πάροδο του χρόνου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Templeton Religion Trust και το Συμβούλιο Έρευνας στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ηνωμένου Βασιλείου. Προχώρησε με τη συνεργασία της Μονής της Μεγίστης Λαύρας, η οποία εξακολουθεί να κατέχει τμήματα του χειρογράφου.

Μια έντυπη έκδοση του Κώδικα H βρίσκεται σε προετοιμασία, ενώ μια ψηφιακή έκδοση είναι ήδη ελεύθερα διαθέσιμη.

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