Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν δρόμο ηλικίας 7.000 ετών κρυμμένο κάτω από τα νερά της Αδριατικής

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε στον βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο Soline, έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς υποθαλάσσιους οικισμούς της Μεσογείου

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν δρόμο ηλικίας 7.000 ετών κρυμμένο κάτω από τα νερά της Αδριατικής
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  • Ανακαλύφθηκε λιθόστρωτος δρόμος ηλικίας περίπου 7.000 ετών κάτω από τη θάλασσα κοντά στο νησί Κόρτσουλα στην Κροατία.
  • Ο δρόμος συνδέει τον νεολιθικό οικισμό Soline, ο οποίος είχε κατασκευαστεί πάνω σε τεχνητό νησί, με την ακτογραμμή του νησιού.
  • Ο οικισμός χρονολογείται περίπου στο 4.900 π.Χ. και σχετίζεται με τον πολιτισμό Hvar, γνωστό για πέτρινα εργαλεία και κεραμικά ευρήματα.
  • Βρέθηκε δεύτερος υποθαλάσσιος οικισμός στον κόλπο Gradina με παρόμοια χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας μεγαλύτερο νεολιθικό πληθυσμό στην περιοχή.
  • Οι βυθισμένοι οικισμοί παρέχουν σπάνιες πληροφορίες για τη ζωή και την οργάνωση των νεολιθικών κοινοτήτων της Αδριατικής και συνεχίζονται οι αρχαιολογικές έρευνες.
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Ένας λιθόστρωτος δρόμος που κατασκευάστηκε πριν από περίπου 7.000 χρόνια αποκαλύφθηκε κάτω από τα νερά της Αδριατικής, ανοιχτά του νησιού Κόρτσουλα (Korčula) στην Κροατία, προσφέροντας νέα στοιχεία για την οργάνωση και την τεχνογνωσία των νεολιθικών κοινωνιών της περιοχής.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε στον βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο Soline, έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς υποθαλάσσιους οικισμούς της Μεσογείου. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο δρόμος αποτελούσε τη σύνδεση μεταξύ του οικισμού και της κύριας ακτογραμμής του νησιού.

Ο δρόμος έχει πλάτος περίπου τέσσερα μέτρα και είναι κατασκευασμένος από προσεκτικά τοποθετημένες πέτρινες πλάκες. Σήμερα βρίσκεται σε βάθος 4 έως 5 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου παρέμεινε κρυμμένος για χιλιάδες χρόνια κάτω από παχύ στρώμα θαλάσσιας λάσπης. Η απομάκρυνση των ιζημάτων αποκάλυψε ότι η κατασκευή διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η ανακάλυψη προέκυψε από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου του Ζαντάρ, των Μουσείων του Ντουμπρόβνικ, του Μουσείου της Πόλης του Κάστελα και του Δημοτικού Μουσείου της Κόρτσουλα, με τη συνδρομή ομάδας δυτών και υποβρύχιων φωτογράφων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Ζαντάρ, άνθρωποι περπατούσαν σε αυτόν τον δρόμο πριν από σχεδόν 7.000 χρόνια.

Ένας τεχνητός νησιωτικός οικισμός της Νεολιθικής εποχής

Ο δρόμος οδηγεί στον οικισμό Soline, ο οποίος, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε κατασκευαστεί πάνω σε ένα τεχνητό νησί. Το νησί αυτό είχε δημιουργηθεί σκόπιμα και χωριζόταν από την υπόλοιπη Κόρτσουλα με μια στενή λωρίδα γης.

Ο αρχαιολογικός χώρος εντοπίστηκε το 2021 από τον αρχαιολόγο Μάτε Πάριτσα του Πανεπιστημίου του Ζαντάρ, όταν παρατήρησε ασυνήθιστους σχηματισμούς στον βυθό μέσω δορυφορικών εικόνων. Μετά από καταδυτική έρευνα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν πέτρινα τείχη και άλλα κατάλοιπα ενός οργανωμένου προϊστορικού οικισμού.

Η γεωγραφική θέση του Soline συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρησή του, καθώς βρίσκεται σε προστατευμένο τμήμα της Αδριατικής, όπου τα γύρω νησιά περιορίζουν τον έντονο κυματισμό. Οι ήρεμες συνθήκες βοήθησαν ώστε τόσο οι τοίχοι όσο και ο λιθόστρωτος δρόμος να παραμείνουν σχεδόν ανέπαφοι για χιλιετίες.

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε έναν κόλπο ανάμεσα στην Παλιά Πόλη της Κόρτσουλα και τη Λούμπαρντα. Τα τείχη του οικισμού βρίσκονται σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων και είναι ορατά ακόμη και από δύτες με αναπνευστήρα, ενώ ορισμένα από τα ευρήματα εκτίθενται ήδη στο ανακαινισμένο Δημοτικό Μουσείο της Κόρτσουλα.

Χρονολογείται περίπου στο 4.900 π.Χ.

Ραδιοχρονολόγηση σε ξύλινα κατάλοιπα που βρέθηκαν κοντά στον οικισμό τοποθετεί την κατασκευή του γύρω στο 4.900 π.Χ., δηλαδή πριν από περίπου 7.000 χρόνια. Πρόκειται για τη Νεολιθική περίοδο, όταν πολλές ανθρώπινες κοινότητες εγκατέλειπαν σταδιακά τον νομαδικό τρόπο ζωής και δημιουργούσαν μόνιμους οργανωμένους οικισμούς.

Οι αρχαιολόγοι αποδίδουν την κατασκευή τόσο του οικισμού όσο και του δρόμου στον πολιτισμό Hvar, μια νεολιθική και χαλκολιθική κουλτούρα που αναπτύχθηκε στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής και πήρε το όνομά της από το γειτονικό νησί Χβαρ.

Στην περιοχή έχουν ήδη ανασυρθεί πέτρινα τσεκούρια, λεπίδες, διακοσμημένη κεραμική και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τον συγκεκριμένο πολιτισμό.

Δεύτερος βυθισμένος οικισμός στην Κόρτσουλα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο Soline, οι επιστήμονες εντόπισαν και έναν δεύτερο άγνωστο έως σήμερα υποθαλάσσιο οικισμό στον κόλπο Gradina, στην απέναντι πλευρά της Κόρτσουλα.

Ο νέος οικισμός βρίσκεται επίσης σε βάθος 4 έως 5 μέτρων και παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με το Soline τόσο ως προς την αρχιτεκτονική όσο και ως προς τα ευρήματα. Οι δύτες ανέσυραν πέτρινες λεπίδες, τσεκούρια και θραύσματα κεραμικής, τα οποία αποδίδονται επίσης στον πολιτισμό Hvar.

Η ύπαρξη δύο τόσο όμοιων βυθισμένων οικισμών γύρω από το ίδιο νησί υποδηλώνει ότι η Κόρτσουλα φιλοξενούσε πολύ μεγαλύτερο νεολιθικό πληθυσμό απ' ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Οι βυθισμένοι νεολιθικοί οικισμοί αποτελούν εξαιρετικά σπάνια ευρήματα στη Μεσόγειο, καθώς οι περισσότεροι παράκτιοι οικισμοί της εποχής είτε καταστράφηκαν από τη διάβρωση είτε βρίσκονταν σε υψηλότερα σημεία που δεν καλύφθηκαν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η ανακάλυψη των δύο υποθαλάσσιων οικισμών στην Κόρτσουλα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την οργάνωση, τις τεχνικές κατασκευής και τον τρόπο ζωής των νεολιθικών κοινοτήτων της Αδριατικής, ενώ οι αρχαιολογικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για αυτή τη χαμένη προϊστορική κοινωνία.

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