Κάθεστε στον υπολογιστή και… ιδρώνει το χέρι σας; Αυτό το ποντίκι έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα

Υπάρχουν στιγμές που το χέρι μας μένει «κολλημένο» πάνω στο ποντίκι για ώρες· είτε πρόκειται για ένα meeting που αρνείται πεισματικά να ολοκληρωθεί, ένα πρότζεκτ, μία εργασία που μοιάζει να μην έχει «τελευταία σελίδα», είτε φυσικά για μία έντονη εμπειρία gaming έως αργά το βράδυ, εμφανίζεται ένας μικρός αλλά ενοχλητικός εχθρός: Η ιδρωμένη παλάμη.

Ενώ μέχρι σήμερα η λύση ήταν ένα διάλειμμα, ένα χαρτομάντιλο ή απλώς υπομονή, κάποιος σκέφτηκε κάτι διαφορετικό: Τι θα γινόταν αν το ίδιο το ποντίκι φρόντιζε να μας κρατά… δροσερούς;

Αυτή ακριβώς είναι η ιδέα πίσω από το Feinmann F01 Noctua Edition της Pulsar, έναν κέρσορα που επιχειρεί να λύσει ένα αρκετά καθημερινό πρόβλημα με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο. Αντί για κάποια επιπλέον ρύθμιση λογισμικού ή ένα νέο υλικό στην επιφάνεια, η εταιρεία αποφάσισε να προσθέσει στο εσωτερικό του έναν πραγματικό ανεμιστήρα.

Το ποντίκι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Noctua, την αυστριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των υπολογιστών για τα συστήματα ψύξης υψηλών επιδόσεων. Αυτήν τη φορά, όμως, η τεχνολογία της δεν κλήθηκε να δροσίσει έναν επεξεργαστή ή ένα κουτί υπολογιστή, αλλά το… χέρι του χρήστη.

Στο εσωτερικό του Feinmann F01 Noctua Edition βρίσκεται ένας ανεμιστήρας Noctua NF–A4x10 5V PWM 40 χιλιοστών, ο οποίος αντλεί αέρα μέσα από το διάτρητο κέλυφος του ποντικιού και τον κατευθύνει προς την παλάμη. Η λειτουργία ψύξης μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενώ, υπάρχει και δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Η ιδέα μπορεί αρχικά να μοιάζει υπερβολική, όμως σε περιβάλλοντα όπου η σταθερή λαβή και η ακρίβεια έχουν σημασία, όπως στα ανταγωνιστικά παιχνίδια, μία στεγνή και σταθερή παλάμη μπορεί να κάνει τη διαφορά.