Δακτύλιος: Ποια μέρα «φεύγει» για διακοπές και πότε επιστρέφει

Τέλος τα μονά – ζυγά: Πότε επιστρέφει το μέτρο στην Αθήνα

Newsbomb

Δακτύλιος: Ποια μέρα «φεύγει» για διακοπές και πότε επιστρέφει
ΕΛΛΑΔΑ
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Μικρή «ανάσα» για τους οδηγούς της Αθήνας, καθώς ο Δακτύλιος αποχωρεί για τις καλοκαιρινές διακοπές. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου και θα επιστρέψει ξανά το φθινόπωρο.

Την προσεχή Παρασκευή ολοκληρώνεται η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά – ζυγά), στην περιοχή του Μικρού Δακτυλίου.

Η επαναφορά του Δακτυλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τοποθετείται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί η οριστική ημερομηνία ισχύος εκ νέου του μέτρου.

Ο Δακτύλιος ισχύει για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00 και για την Παρασκευή από 07:00 έως 15:00, ενώ, επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 κιλά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους.

Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8, ενώ τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Ο Δακτύλιος της Αθήνας είναι η περιοχή που σχηματίζουν οι Λεωφόροι και οδοί: Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές Λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί. Επίσης, τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το πρόστιμο για τον Δακτύλιο

Οι παραβάτες των περιοριστικών μέτρων τιμωρούνται, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον Δακτύλιο

Οι κάτοχοι ορισμένων αυτοκινήτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου, εφόσον τα οχήματα είναι:

Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά.Εκ κατασκευής υβριδικά.Εκ κατασκευής φυσικού αερίου (CNG).Εκ κατασκευής υγραερίου (LPG).Euro 6 με εκπομπές κάτω των 120 g/km (NEDC, έως 31/12/2020).Euro 6 με εκπομπές κάτω των 145 g/km (WLTP, από 01/01/2021).

Ποια αυτοκίνητα περνούν ελεύθερα στον Δακτύλιο

Επίσης, ελεύθερη διέλευση έχουν οχήματα γιατρών (με ειδικό σήμα), φυσιοθεραπευτών, αναπήρων πολέμου, ασθενών που χρήζουν συχνής θεραπείας (με βεβαίωση), καθώς και οχήματα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑμεΑ, εφόσον υπάρχει Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία.

Παράλληλα, μπορούν να εισέρχονται στον Δακτύλιο οχήματα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητων ιατρικών υλικών, νεκροφόρες και εκπαιδευτικά αυτοκίνητα επαγγελματιών εκπαιδευτών με έδρα εντός του Δακτυλίου.

Οι άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ιδιότητα του οδηγού, χορηγούνται έπειτα από αίτηση προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα από τον Δακτύλιο, αρκεί να διαθέτουν την ειδική κάρτα που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

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