Δακτύλιος 2026: Πότε σταματά για καλοκαίρι – Ποιον μήνα ξεκινά πάλι

Ο Δακτύλιος της Αθήνας σύντομα θα σταματήσει να ισχύει

Newsbomb

Δακτύλιος 2026: Πότε σταματά για καλοκαίρι – Ποιον μήνα ξεκινά πάλι
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
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Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι κι φέτος, ο Δακτύλιος της Αθήνας, το μέτρο που εφαρμόζεται για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, είναι έτοιμος να απενεργοποιηθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο gov.gr.

Ο Δακτύλιος θα σταματήσει να ισχύει την 24η Ιουλίου 2026 και όλα τα οχήματα θα μπορούν να εισέρχονται στο κέντρο της πρωτεύουσας δίχως περιορισμούς για περίπου τρεις μήνες, δηλαδή έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Μέχρι τότε βέβαια, συνεχίζουν να εφαρμόζονται όλοι οι περιορισμοί, όπως είχαν δημοσιευτεί στο τελευταίο ΦΕΚ.

Ποιες ημέρες και ώρες ισχύει ο Δακτύλιος

Ο Δακτύλιος ισχύει για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00 και για την Παρασκευή από 07:00 έως 15:00. Μόνο επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 2.200 κιλά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους.

– Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν οχήματα με αριθμό που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

– Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν οχήματα με αριθμό που λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Τα όρια του Δακτυλίου

Ο Δακτύλιος της Αθήνας είναι η περιοχή που σχηματίζουν οι Λεωφόροι και οδοί: Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές Λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί. Επίσης, τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το πρόστιμο για τον Δακτύλιο

Οι παραβάτες των περιοριστικών μέτρων τιμωρούνται, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον Δακτύλιο

Οι κάτοχοι ορισμένων αυτοκινήτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου, εφόσον τα οχήματα είναι:

– Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά.
– Εκ κατασκευής υβριδικά.
– Εκ κατασκευής φυσικού αερίου (CNG).
– Εκ κατασκευής υγραερίου (LPG).
– Euro 6 με εκπομπές κάτω των 120 g/km (NEDC, έως 31/12/2020).
– Euro 6 με εκπομπές κάτω των 145 g/km (WLTP, από 01/01/2021).

Ποια αυτοκίνητα περνούν ελεύθερα στον Δακτύλιο

Επίσης, ελεύθερη διέλευση έχουν οχήματα γιατρών (με ειδικό σήμα), φυσιοθεραπευτών, αναπήρων πολέμου, ασθενών που χρήζουν συχνής θεραπείας (με βεβαίωση), καθώς και οχήματα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑμεΑ, εφόσον υπάρχει Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία.

Παράλληλα, μπορούν να εισέρχονται στον Δακτύλιο οχήματα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητων ιατρικών υλικών, νεκροφόρες και εκπαιδευτικά αυτοκίνητα επαγγελματιών εκπαιδευτών με έδρα εντός του Δακτυλίου.

Οι άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ιδιότητα του οδηγού, χορηγούνται έπειτα από αίτηση προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα από τον Δακτύλιο, αρκεί να διαθέτουν την ειδική κάρτα που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

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