Κίνηση: Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια με χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας.

Αυξημένη κίνηση και προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Ψυχικό έως το Χαλάνδρι και σε επιμέρους σημεία της Λεωφόρου Μεσογείων.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, Κατεχάκη, Βασιλίσσης Σοφίας και σε τμήματα της Αττικής Οδού.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγγρού και στους δρόμους των νοτίων προαστίων διεξάγεται χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να συναντούν καθυστερήσεις, κυρίως στον Κηφισό.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με δυσχέρειες να εντοπίζονται κατά τμήματα από το Ψυχικό έως το Χαλάνδρι. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις σε επιμέρους σημεία.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη και στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και σε τμήματα της Αττικής Οδού.

Καλύτερη είναι η εικόνα στη Λεωφόρο Συγγρού και στους περισσότερους δρόμους των νοτίων προαστίων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

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