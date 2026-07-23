Τι ιατρικά τεστ περνάει ένας ποδοσφαιριστής πριν υπογράψει σε νέα ομάδα

Οι ιατρικές εξετάσεις ποδοσφαίρου είναι η τελική αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία και την απόδοση πριν ένας παίκτης υπογράψει για έναν νέο σύλλογο. Δεν είναι ένα απλό ραντεβού με γιατρό που θα αποφασίσει αν ο παίκτης «θα περάσει ή θα αποτύχει» στα ιατρικά τεστ. Βοηθά τον σύλλογο να κατανοήσει την φυσική κατάσταση του παίκτη, τον κίνδυνο τραυματισμού, το ιατρικό ιστορικό και την ετοιμότητά του να αγωνιστεί.

Ένας παίκτης μπορεί να υπογράψει ακόμη και αν εντοπιστούν προβλήματα. Η απόφαση εξαρτάται από το αν ο σύλλογος αποδέχεται τον κίνδυνο, ρυθμίζει τους όρους της συμφωνίας, ζητά περισσότερες εξετάσεις, καθυστερεί την μεταγραφή ή αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε τον επίσημο οδηγό της UEFA για τα ιατρικά τεστ των ποδοσφαιριστών:

UEFA Medical Regulations 2025

Διαβάστε και το τυπικό έγγραφο που υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει κάθε ποδοσφαιριστής, προτού λάβει άδεια συμμετοχής σε διοργάνωση της FIFA:

FIFA Pre-Competition Medical Assessment (PCMA)

Γιατί οι σύλλογοι πραγματοποιούν ιατρικά τεστ σε κάθε ποδοσφαιριστή;

Οι σύλλογοι επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε μεταγραφικά τέλη, μισθούς και ασφάλιση, επομένως πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Οι ιατρικές εξετάσεις ποδοσφαίρου δίνουν στον προπονητή, τον αθλητικό διευθυντή και τα στελέχη του συλλόγου μια πιο σαφή εικόνα του σώματος του παίκτη, όχι μόνο των highlights από τους αγώνες του.

Μπορεί επίσης να καθοδηγήσει και την ατομική του προπόνηση. Εάν ένας παίκτης αναρρώνει από τραυματισμό, δεν έχει καλή φυσική κατάσταση ή έχει χρόνια προβλήματα, ο σύλλογος μπορεί να προγραμματίσει τον φόρτο εργασίας του πριν από τις απαιτήσεις του πλήρους αγώνα.

Τι συμβαίνει πρώτα στα ιατρικά τεστ;

Οι ιατρικές εξετάσεις συνήθως ξεκινούν με ένα λεπτομερές ιστορικό. Οι γιατροί ρωτούν για προηγούμενους:

τραυματισμούς

επεμβάσεις

διασείσεις

πόνους στο στήθος

λιποθυμικά επεισόδια

αναπνευστικά συμπτώματα

αλλεργίες

φαρμακευτική αγωγή

οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων και

πρόσφατες ασθένειες

Αυτό έχει σημασία επειδή οι αξονικές τομογραφίες και τα τεστ φυσικής κατάστασης δεν εξηγούν τα πάντα. Ένας επαναλαμβανόμενος τραυματισμός στον οπίσθιο μηριαίο, ένας επαναλαμβανόμενος πόνος στη βουβωνική χώρα ή μια ανεξήγητη κατάρρευση μπορούν να αλλάξουν την αξιολόγηση κινδύνου.

Τι καρδιολογικοί έλεγχοι γίνονται;

Ο καρδιολογικός έλεγχος είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη των εξετάσεων του ποδοσφαιριστή. Ένας παίκτης μπορεί να υποβληθεί σε κλινική εξέταση, έλεγχο αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και, μερικές φορές, ηχοκαρδιογράφημα ή τεστ κοπώσεως.

Στόχος είναι η ανίχνευση προβλημάτων ρυθμού, δομικών καρδιακών παθήσεων ή προειδοποιητικών σημαδιών, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής. Οι οδηγίες της UEFA ζητούν ιατρικό ιστορικό, κλινική εξέταση και ΗΚΓ 12 σημείων, με περαιτέρω έλεγχο όταν εμφανίζονται ανωμαλίες.

Ένα ΗΚΓ 12 σημείων είναι μια μη επεμβατική εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς από 12 διαφορετικά σημεία, χρησιμοποιώντας 10 ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στα άκρα και το στήθος. Διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά, ανιχνεύει καρδιακούς ρυθμούς και διαγιγνώσκει παθήσεις, όπως αρρυθμίες και καρδιακές προσβολές.

Πώς αξιολογούνται οι μύες και οι αρθρώσεις;

Η ομάδα φυσικοθεραπείας και αθλητικών επιστημών εξετάζει την κίνηση, τη δύναμη, την ευλυγισία, την ισορροπία και προηγούμενες θέσεις τραυματισμών. Μπορεί να ελέγξει τη σπονδυλική στήλη, την λεκάνη, τους γοφούς, τα γόνατα, τους αστραγάλους, τους ώμους και τα χέρια, ανάλογα με τη θέση/ρόλο του παίκτη στο γήπεδο (π.χ. αν είναι τερματοφύλακας).

Όσοι δεν είναι τερματοφύλακες εξετάζονται για:

μηχανική σπριντ

ισορροπία δύναμης οπίσθιων μηριαίων-τετρακέφαλων

έλεγχο βουβωνικής χώρας

πρότυπα άλματος και προσγείωσης

Οι τερματοφύλακες συχνά χρειάζονται επιπλέον αξιολόγηση ώμου, αγκώνα, καρπού και χεριού.

Εάν υπάρχει ανησυχία, μπορεί να ζητηθεί μαγνητική τομογραφία ή υπερηχογράφημα για την εξέταση μυών, τενόντων, συνδέσμων ή αρθρώσεων.

Ποιες εξετάσεις φυσικής κατάστασης γίνονται;

Οι σύλλογοι μπορούν να αξιολογήσουν:

σύνθεση του σώματος

ταχύτητα

αντοχή

δύναμη

κινητικότητα

κατάσταση αποκατάστασης

Οι εξετάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ασκήσεις σπριντ, δοκιμές αλμάτων, μηχανήματα δύναμης, αξιολογήσεις VO2 ή εργομετρικές αξιολογήσεις και ασκήσεις κίνησης, όπως καθίσματα, προβολές και άλματα.

Αυτά τα αποτελέσματα απαντούν σε ένα πρακτικό ερώτημα: μπορεί ο παίκτης να προπονηθεί και να αγωνιστεί τώρα ή χρειάζεται πρώτα προπόνηση φυσικής κατάστασης;

Πότε ένας παίκτης «δεν περνάει» τα ιατρικά τεστ

Μια αποτυχημένη ιατρική εξέταση δεν σημαίνει πάντα ότι ένας παίκτης είναι ακατάλληλος να παίξει. Συνήθως σημαίνει ότι ο σύλλογος εντόπισε έναν κίνδυνο που θεωρεί πολύ υψηλό γι’ αυτήν τη συμφωνία.

Παραδείγματα:

σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο

ανεπίλυτος/χρόνιος μυϊκός τραυματισμός

καρδιακή ανωμαλία

κακή ανάρρωση από χειρουργική επέμβαση

μη φυσιολογικά αποτελέσματα αίματος

φυσική κατάσταση πολύ κάτω από τις προσδοκίες

Ένας σύλλογος μπορεί να απορρίψει το ρίσκο, ενώ ένας άλλος μπορεί να το αποδεχτεί με διαφορετικούς όρους συμβολαίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι κάθε ιατρική εξέταση ποδοσφαίρου η ίδια;

Όχι. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον σύλλογο, το ιστορικό του παίκτη, τη θέση, το κόστος μεταγραφής, την επείγουσα ανάγκη και τα διαθέσιμα αρχεία.

Επωφελείται και ο παίκτης;

Ναι. Μια καλή ιατρική εξέταση μπορεί να εντοπίσει αδύνατα σημεία, ανάγκες αποκατάστασης ή προβλήματα υγείας που μπορεί να προστατεύσουν την καριέρα του παίκτη.

Συμπέρασμα

Τα ιατρικά τεστ ποδοσφαίρου είναι μια ιατρική, καρδιολογική, μυοσκελετική και αξιολόγηση του ρίσκου απόδοσης του ποδοσφαιριστή πριν οριστικοποιηθεί μια μεταγραφή του. Προστατεύει τον σύλλογο, αλλά μπορεί επίσης να προστατεύσει και τον παίκτη, εντοπίζοντας άγνωστα προβλήματα υγείας ή τραυματισμού.

Το αποτέλεσμα σπάνια είναι απλώς μια ταμπέλα «κατάλληλος» ή «ακατάλληλος». Είναι μια συνολική κρίση σχετικά με το ρίσκο, την ετοιμότητα και το εάν ο σύλλογος είναι πρόθυμος να προχωρήσει στη συμφωνία.

Πηγές: