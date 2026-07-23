Ακρόπολη: Σήμερα η απολογία του 60χρονου δράστη για την επίθεση με μαχαίρι σε δυο τουρίστες

Snapshot Ο 60χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη απολογείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Η επίθεση συνέβη το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, προκαλώντας αναστάτωση σε επισκέπτες και διερχόμενους.

Οι τραυματίες, ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η υγεία τους χαρακτηρίζεται καλή.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει άστεγος και αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, με προηγούμενο ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές.

Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις σχετικές με ψυχική υγεία και κατοχή μαχαιριού. Snapshot powered by AI

Ο 60χρονος άνδρας, που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε επισκέπτες και διερχόμενους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Άμεσα όσοι βρίσκονταν στο σημείο ειδοποίησαν τις Αρχές και κάλεσαν σε βοήθεια.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή και δεν προκαλεί ανησυχία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τόσο τις αστυνομικές όσο και τις εισαγγελικές Αρχές, κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονταν με την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές.

Παράλληλα, είχε εμπλακεί και σε άλλα περιστατικά που απασχόλησαν τις Αρχές, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για υπόθεση κατοχής μαχαιριού.