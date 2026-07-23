Ο πρόεδρος του τμήματος Αεροδιαστημικής στο Newsbomb για τους πρώτους ελληνικούς δορυφόρους

Δεν είναι hard talk. Είναι μια προσπάθεια εις βάθους ανάλυσης όσων συμβαίνουν, όσων έχουν γίνει αλλά παράγουν ακόμη συνέπειες κι όσων οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα συμβούν. Τα ερωτήματα θέτει ο Μάκης Πολλάτος. Αυτή είναι Στρατόσφαιρα.

«Παραλίγο να ήμουν στη Space X αλλά επέλεξα το πανεπιστήμιο». Ο καθηγητής Αεροδιαστημικής Βάιος Λάππας είναι πρόεδρος του τμήματος Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, που δημιουργήθηκε δειλά και σιωπηρά αλλά αναπτύσσεται ταχύτατα, έχοντας ήδη απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα: Την επινόηση, σχεδίαση, κατασκευή και εκτόξευση νανοδορυφόρων που είναι τα ελληνικά μάτια στο διάστημα, την συμμετοχή στην ανάπτυξη του πετυχημένου στρατιωτικού anti drone συστήματος «Κένταυρος» που θεωρείται combat proven από τα ελληνικά πολεμικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Aspides» και την συμμετοχή στην δημιουργία ελληνικών drones, δηλαδή μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ο καθηγητής Λάππας ανήκει στη γενιά του brain gain (ή καλύτερα brain regain) αφού επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα και στο ΕΚΠΑ από τα βρετανικά campus όπου δίδασκε, για να αναπτύξει τα εργαστήρια του τμήματος Αεροδιαστημικής που φιλοδοξεί να στελεχώσει την ελληνική NASA, μια έννοια που τα προηγούμενα χρόνια σχολιαζόταν επικριτικά σαν κακό ανέκδοτο. Κι εκεί, «στα εξωτικά Ψαχνά» όπως λέει αστειευόμενος, έχουν δημιουργηθεί εργαστήρια επιπέδου του αμερικανικού MIT και σίγουρα πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά της Αγγλίας, όπως παρατηρεί ο ίδιος.

Στη συνέντευξή του στη «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb, ο Βάιος Λάππας μιλά για τα επιτεύγματα των συνεργατών του καθηγητών πληροφορικής και αεροδιαστημικής, την εργασία και τις επιτυχίες των φοιτητών του τμήματος Αεροδιαστημικής και ζητά να εστιάσουμε «στο Ε: Έθνος, Ελλάδα, εθνική προσπάθεια».

Όταν τον ρωτάμε πώς ένιωσε όταν τον Μάρτιο βρέθηκε στην εκτόξευση του Ερμής 3, του τρίτου ελληνικού νανοδορυφόρου, μας αποκαλύπτει ότι ήταν η 13η εκτόξευση του επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου της Space X και επισημαίνει πως θεωρεί τιμή ότι συμμετέχει σε μια νέα προσπάθεια, όπου «η Ελλάδα επενδύει, μαθαίνει όχι μόνο να είναι χρήστης αλλά και ο κατασκευαστής αυτών των τεχνολογιών».

Ο καθηγητής Βάιος Λάππας μας εξηγεί ότι τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του ελληνικού νανοδορυφόρου έχουν φτιάξει οι καθηγητές Αντώνης Πασχάλης και Νεκτάριος Κρανίτης με τις ομάδες τους, εξηγώντας ότι ο αλγόριθμος αυτός, που συμπιέζει τις δορυφορικές εικόνες, είναι αυτή την στιγμή ο πιο προηγμένος αλγόριθμος συμπίεσης στον κόσμο. «Οι δύο από τους 3 δορυφόρους που έχουμε είναι τηλεπικοινωνιακοί και μπορούν να επικοινωνούν εκεί που δεν υπάρχει 4G ή 5G» προσθέτει και αναφέρεται ειδικά στην «πρώτη ελληνική ζεύξη με laser που δεν μπορεί κανείς να την υποκλέψει, ούτε μπορεί κανείς να την εμποδίσει».

«Φτιάξαμε ένα μηχάνημα που ζυγίζει 10kg, έχει όγκο όσο ένα βαλιτσάκι 10x20x40, είναι στα 500 χλμ, ταξιδεύει με 29.000 χλμ την ώρα και φωτογράφισε την Ελλάδα με ανάλυση 5 μέτρων» σημειώνει και συμπληρώνει ότι οι φωτογραφίες από τις περιοχές ενδιαφέροντος μεταδίδονται στο κέντρο επιχειρήσεων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, 1-2 ώρες από την στιγμή που έχουν τραβηχτεί.

Για τον πρόεδρο του τμήματος Αεροδιαστημικής «το διάστημα είναι ομαδική δουλειά και εμείς έχουμε μια εξαιρετική ομάδα». Για το πώς τα έχουν καταφέρει, ο Βάιος Λάππας αρκείται να αναφέρει ότι «δεν είμαστε ο πιο οργανωτικός λαός, αλλά όποτε βάλαμε εθνικό στόχο και σχέδιο, τα υλοποιήσαμε, ακόμη κι όταν φάνταζε απίθανο».

«Είναι μια τεχνολογική σκακιέρα: Πρέπει να μπορείς να το βελτιώνεις, φτιάχνουμε κάτι εμείς, κάποιος άλλος θα κάνει κάτι να το αντιμετωπίσει, πρέπει να τα κάνουμε πολύ έξυπνα γιατί έχουμε περιορισμένους πόρους» αναφέρει ο καθηγητής Βάιος Λάππας επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Αν και με τη φράση «προτιμώ τα πράγματα να γίνονται και να μην λέγονται» αποφεύγει να αποκαλύψει λεπτομέρειες του προγράμματος μικροδορυφόρων αλλά και της συμμετοχής του τμήματος Αεροδιαστημικής στην ανάπτυξη του στρατιωτικού συστήματος anti drone «Κένταυρος» και του προγράμματος ανάπτυξης ελληνικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων τονίζει ότι οι ελληνικοί νανοδορυφόροι που κατασκευάστηκαν από 47 Έλληνες και Ελληνίδες μηχανικούς και χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες και επιτήρηση «είναι ένας τεχνολογικός και εθνικός θρίαμβος».

«Κάθε ευρώ που επενδύουμε στο διάστημα, μας γυρίζει πίσω επί 20» συνεχίζει ο πρόεδρος του τμήματος Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ και αποκαλύπτει ότι αυτή η συνειδητοποίηση συνετέλεσε στην ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το πρόγραμμα «Greece in Orbit 2» θα χρηματοδοτηθεί με 350 εκατ.ευρώ επιπλέον πόρους.

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