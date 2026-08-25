Κράτησε ένα μπουκάλι ουίσκι για 18 χρόνια: Όταν το άνοιξε τον περίμενε μια έκπληξη

Ένας συλλέκτης ουίσκι αποφάσισε να ανοίξει, έπειτα από 18 χρόνια, ένα μπουκάλι Johnnie Walker Green Label 15 που είχε κρατήσει από το 2008 για μια «ξεχωριστή περίσταση».

Όπως εξήγησε ο ίδιος στο Reddit, όταν απέκτησε το μπουκάλι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράζει ακριβά ουίσκι, ενώ το συγκεκριμένο είχε και συναισθηματική αξία για εκείνον και έτσι, το φύλαξε μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή.

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