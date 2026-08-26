Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών

Αρχαιολόγοι που ερευνούν ένα ιστορικό κτίριο στην Κωνσταντία της Γερμανίας βρέθηκαν μπροστά σε ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα. Η οροφή ενός κελαριού που χρονολογείται από το 1244 δεν είχε κατασκευαστεί απλώς με επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, αλλά με τμήματα από το σχεδόν άθικτο κύτος ενός μεσαιωνικού πλοίου.

Η ανακάλυψη έγινε στην οδό Konradigasse, κοντά στη λίμνη Κωνστάντια, και προσφέρει στους ειδικούς μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά τεχνικές ναυπήγησης του Μεσαίωνα.

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