Η ημέρα που ο Ήλιος «ταρακούνησε» τη Γη: Στις 28 Αυγούστου 1859 ξεκίνησε η καταιγίδα του Κάρινγκτον

Snapshot Στις 28 Αυγούστου 1859 ξεκίνησε η σφοδρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει καταγραφεί, γνωστή ως Γεγονός του Κάρινγκτον.

Η καταιγίδα προκάλεσε εντυπωσιακό σέλας σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη και βίαιες διακυμάνσεις στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Ο αστρονόμος Ρίτσαρντ Κάρινγκτον παρατήρησε την ισχυρή ηλιακή έκλαμψη που προκάλεσε την καταιγίδα, καθιερώνοντας τη σύνδεση μεταξύ ηλιακής δραστηριότητας και γεωμαγνητικών διαταραχών.

Η ηλιακή καταιγίδα προκάλεσε βλάβες και διακοπές στον τηλέγραφο, που ήταν η σημαντικότερη τεχνολογία της εποχής.

Μια παρόμοια καταιγίδα σήμερα θα μπορούσε να διαταράξει κρίσιμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές υποδομές παγκοσμίως, δημιουργώντας σοβαρές δυσλειτουργίες. Snapshot powered by AI

Στις 28 Αυγούστου 1859, ο Ήλιος είχε αρχίσει να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, όμως κανείς δεν μπορούσε ακόμη να φανταστεί πόσο extraordinary και, δεδομένης της τεχνολογίας της εποχής, επικίνδυνο θα εξελισσόταν. Εκείνες τις ημέρες, μια τεράστια ηλιακή διαταραχή άρχισε να επηρεάζει σταδιακά τη Γη, προκαλώντας αυτό που θα έμενε στην Ιστορία ως το Γεγονός του Κάρινγκτον (Carrington Event), τη σφοδρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η 28η Αυγούστου σηματοδότησε την έναρξη της πρώτης από τις δύο μεγάλες φάσεις της καταιγίδας. Σέλας εμφανίστηκε σε τεράστιο μέρος του πλανήτη, φτάνοντας σε γεωγραφικά πλάτη όπου κανονικά το φαινόμενο δεν είναι ορατό. Η δεύτερη και ακόμη πιο εντυπωσιακή φάση θα ακολουθούσε λίγες ημέρες αργότερα, τη νύχτα μεταξύ 1ης και 2ας Σεπτεμβρίου.

Όταν ο ουρανός έγινε κόκκινος

Για τους κατοίκους του 19ου αιώνα, που είχαν συνηθίσει να θεωρούν το βόρειο σέλας φαινόμενο αποκλειστικά των βόρειων περιοχών, αυτό που εμφανίστηκε στον ουρανό πρέπει να έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό.

Τη νύχτα της 28ης προς 29η Αυγούστου, εξαιρετικά έντονα σέλα εμφανίστηκαν σε πολύ χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που έχουν συγκεντρωθεί από ερευνητές περιγράφουν κόκκινες και κατακόκκινες αποχρώσεις τόσο φωτεινές, ώστε, σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, ήταν ακόμη και δυνατό να διαβάσει κανείς εφημερίδα υπό το φως τους.

Το σέλας ήταν ορατό έως και σε γεωμαγνητικά πλάτη που πλησίαζαν τις 25 μοίρες. Ωστόσο, δεν επρόκειτο μόνο για ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα. Πίσω από αυτά τα φώτα κρυβόταν μια τεράστια διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Ο Ήλιος εξαπολύει την οργή του

Η αιτία ήταν η έντονη μαγνητική δραστηριότητα του Ήλιου. Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονταν κοντά σε μεγάλες ομάδες ηλιακών κηλίδων. Μεταξύ 28 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκαν αρκετές ηλιακές εκλάμψεις και φαινόμενα που συνδέονταν με εκτοξεύσεις πλάσματος από το ηλιακό στέμμα, γνωστές ως στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας (CMEs).

Η πιο διάσημη στιγμή σημειώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, όταν ο Βρετανός αστρονόμος Ρίτσαρντ Κάρινγκτον παρατηρούσε τον Ήλιο. Μέσα από το τηλεσκόπιό του είδε ξαφνικά δύο εξαιρετικά έντονες λάμψεις να εμφανίζονται στην επιφάνεια του Ήλιου. Η φωτεινότητά τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τράβηξε αμέσως την προσοχή του.

Ο Κάρινγκτον είχε μόλις γίνει μάρτυρας μιας από τις ισχυρότερες ηλιακές εκλάμψεις που έχουν καταγραφεί. Η παρατήρησή του θα αποδεικνυόταν θεμελιώδης, καθώς για πρώτη φορά επέτρεψε την άμεση σύνδεση ενός φαινομένου που παρατηρήθηκε στον Ήλιο με μια επακόλουθη τεράστια γεωμαγνητική διαταραχή στη Γη.

Όταν η καταιγίδα έφτασε στη Γη

Λίγες ώρες αργότερα, η Γη δέχθηκε τις συνέπειες της ηλιακής δραστηριότητας. Το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη υπέστη βίαιες διακυμάνσεις, ενώ ηλεκτρικά ρεύματα που επάγονταν από την καταιγίδα μεταδόθηκαν και στις ανθρώπινες υποδομές.

Το 1859 η ηλεκτρική τεχνολογία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα, όμως ένα κρίσιμο δίκτυο είχε ήδη αναπτυχθεί: ο τηλέγραφος. Τα μεγάλα μεταλλικά καλώδιά του μετατράπηκαν άθελά τους σε ένα είδος τεράστιας κεραίας για την ηλιακή καταιγίδα.

Σε πολλούς τηλεγραφικούς σταθμούς αναφέρθηκαν σπινθήρες, βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές, ακόμη και ηλεκτροπληξίες χειριστών. Ορισμένες γραμμές τέθηκαν εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, τα ρεύματα που προκάλεσε η καταιγίδα ήταν τόσο ισχυρά, ώστε οι χειριστές μπορούσαν προσωρινά να μεταδίδουν μηνύματα ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιούν τις μπαταρίες του τηλεγραφικού συστήματος.

Ήταν μια εντυπωσιακή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο ένα φαινόμενο που ξεκινούσε 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μπορούσε να επηρεάσει την τεχνολογία στη Γη.

Ένα μάθημα από το Διάστημα

Το Γεγονός του Κάρινγκτον διήρκεσε αρκετές ημέρες και δεν αποτέλεσε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του σέλατος σημειώθηκε στις 28 Αυγούστου, ενώ μια δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη, ακολούθησε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αστρονομικά και μαγνητικά αρχεία διατηρούν μέχρι σήμερα τα ίχνη αυτής της εξαιρετικής ακολουθίας γεγονότων. Για την επιστήμη της εποχής, επρόκειτο για μια θεμελιώδη ανακάλυψη. Τα μαγνητικά όργανα κατέγραψαν πρωτοφανείς διαταραχές, ενώ οι παρατηρήσεις του σέλατος βοήθησαν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνδεση μεταξύ της ηλιακής δραστηριότητας, του γήινου μαγνητισμού και του ηλεκτρισμού στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο εντάσσεται σε αυτό που αποκαλούμε «διαστημικό καιρό» (space weather), δηλαδή το σύνολο των επιπτώσεων που προκαλεί η δραστηριότητα του Ήλιου στο διαπλανητικό περιβάλλον και στη Γη.

Τι θα γινόταν αν συνέβαινε σήμερα;

Το ερώτημα αυτό καθιστά την επέτειο της 28ης Αυγούστου ιδιαίτερα επίκαιρη.

Το 1859, η βασική τεχνολογία που κινδύνευσε ήταν ο τηλέγραφος. Σήμερα, η κοινωνία μας εξαρτάται από ηπειρωτικά ηλεκτρικά δίκτυα, δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης, ραδιοεπικοινωνίες και πολύ πιο σύνθετες ηλεκτρονικές υποδομές.

Μια καταιγίδα έντασης αντίστοιχης με εκείνη του Κάρινγκτον θα μπορούσε επομένως να έχει πολύ πιο εκτεταμένες συνέπειες από αυτές που παρατηρήθηκαν τον 19ο αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της σύγχρονης τεχνολογίας, όμως θα μπορούσε να ασκήσει τεράστια πίεση σε κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας διακοπές και σοβαρές δυσλειτουργίες.

Η 28η Αυγούστου 1859 μας θυμίζει, λοιπόν, μια αλήθεια τόσο απλή όσο και εντυπωσιακή: η Γη δεν είναι απομονωμένη από το υπόλοιπο Ηλιακό Σύστημα.

Μια τεράστια έκρηξη στον Ήλιο θα μπορούσε, 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, να μετατραπεί σε ένα γεγονός ικανό να αλλάξει την εικόνα του ουρανού, να διαταράξει το μαγνητικό πεδίο της Γης και να θέσει σε δοκιμασία τις τεχνολογίες που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος.